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понедельник, 03 августа 2020 13:12

Арбузные напитки: назвали 3 освежающие рецепты

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Арбуз можно не только наслаждаться из кусков. Из него можно приготовить лимонад, шейк или щербет.

Ягоду необходимо заморозить. Для этого нарезать его на куски, положить на лист пергаментной бумаги и положить в морозилку. После их замораживания можно переложить в герметичные пакеты и хранить 3 месяца. Затем сочный арбуз хорошо сочетать со льдом и молоком.

Арбузный лимонад

Автор: foodman.club
  Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки
Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки

Ингредиенты:

мякоть арбуза - 300 г

лимон - ½ шт

мед - 1 ст. л.

газированная вода - 500 мл

мята - 1-2 ветви

Приготовление:

Нарезать мякоть арбуза и взбить пюре с помощью блендера.

Арбузный фреш перетереть через сито. Разбавить напиток свежевыжатым соком лимона.

Добавить жидкий мед или сахарную пудру и перемешать.

Разлить заготовку по прозрачным бокалам и добавить кубики льда. Развести напиток газировкой.

Украсить напиток мятой и дольками лимона.

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Арбузно-мятный щербет

Автор: novy.tv
  Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки
Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки

Ингредиенты:

арбуз 2 кг

1 ст. л. + 1 ч. л. сахара

3 лайма

3 ст. л. рома

1 ст. л. нарезанной мяты

Приготовление:

Куски арбуза, сахар, сок лайма и ром взбить блендером в пюре. Добавить мяту и смешать еще раз.

Положить смесь в герметичный контейнер и заморозить 6-8 часов.

Молочно-арбузный шейк

Автор: koolinar.ru
  Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки
Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки

Ингредиенты:

3 чашки кусков замороженного арбуза

1 стакан молока

2 ст. л. сахара

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в блендере. По вкусу можно добавить сахар.

Сладкая и ароматная дыня является одним из атрибутов, за которые мы любим лето. Но часто не умеем ее выбирать.

Специалисты советуют обращать внимание на 3 главные составляющие. О них далее в статье.

nk-online.tv
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Дата
03
августа

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