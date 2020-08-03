Арбузные напитки: назвали 3 освежающие рецепты

Арбуз можно не только наслаждаться из кусков. Из него можно приготовить лимонад, шейк или щербет.

Ягоду необходимо заморозить. Для этого нарезать его на куски, положить на лист пергаментной бумаги и положить в морозилку. После их замораживания можно переложить в герметичные пакеты и хранить 3 месяца. Затем сочный арбуз хорошо сочетать со льдом и молоком.

Арбузный лимонад

Автор: foodman.club Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки

Ингредиенты:

мякоть арбуза - 300 г

лимон - ½ шт

мед - 1 ст. л.

газированная вода - 500 мл

мята - 1-2 ветви

Приготовление:

Нарезать мякоть арбуза и взбить пюре с помощью блендера.

Арбузный фреш перетереть через сито. Разбавить напиток свежевыжатым соком лимона.

Добавить жидкий мед или сахарную пудру и перемешать.

Разлить заготовку по прозрачным бокалам и добавить кубики льда. Развести напиток газировкой.

Украсить напиток мятой и дольками лимона.

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Арбузно-мятный щербет

Автор: novy.tv Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки

Ингредиенты:

арбуз 2 кг

1 ст. л. + 1 ч. л. сахара

3 лайма

3 ст. л. рома

1 ст. л. нарезанной мяты

Приготовление:

Куски арбуза, сахар, сок лайма и ром взбить блендером в пюре. Добавить мяту и смешать еще раз.

Положить смесь в герметичный контейнер и заморозить 6-8 часов.

Молочно-арбузный шейк

Автор: koolinar.ru Что приготовить из арбуза: 3 освежающие напитки

Ингредиенты:

3 чашки кусков замороженного арбуза

1 стакан молока

2 ст. л. сахара

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в блендере. По вкусу можно добавить сахар.

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