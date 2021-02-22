Как приготовить нежный крем-суп: топ-3 рецепта

Легкий и ароматный крем-суп - вкусное и питательное блюдо. Готовят на мясном или овощном бульоне. Добавляют грибы, бекон, картофель, различные овощи и специи по вкусу.

Крем-суп из белых грибов

Автор: needpix.com Время приготовления 30 минут.

Ингредиенты:

белые грибы - 400 г

куриный бульон - 2 стакана

лук - 2 шт.

сливочное масло - 50 г

жирные сливки - 1 стакан

соль, молотый белый перец - по вкусу

зелень - по вкусу

Приготовление:

Очищенные и мелко нарезанные грибы и лук обжарить. Влить бульон и тушить в течение 20 минут. С помощью блендера измельчить массу до состояния пюре. Довести до кипения и влить сливки, добавить специи. Готовое блюдо подать с сухариками.

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Томатный крем-суп

Автор: Erik Mclean: Pexels Украшают свежей зеленью.

Ингредиенты:

помидоры - 600 г

лук - 1 шт.

соль, сахар, перец - по вкусу,

оливковое масло - 2 ст. л.

базилик - 1 ч. л.

белый хлеб - 2 куска

Приготовление:

Томаты очистить от кожицы и нарезать кубиками. Измельчить чеснок и лук, обжарить на масле, добавить томаты и тушить до мягкости. Поперчить, посолить, добавить сахар и взбить в блендере. Обжарить кусочки хлеба на сухой сковороде. Томатный суп налить в тарелку посыпать пореем и базиликом, рядом выложить гренки.

Луковый крем-суп с беконом

Автор: pexels.com Специи добавляют по вкусу.

Ингредиенты:

лук - 3 шт.

бекон - 130 г.

мука - 1 с. л.

масло - 75 г.

белое вино - 1 стакан

куриный бульон - 200 мл.

сливки - 300 мл.

петрушка - пучок

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Нарезать лук и потушить его в сотейнике на сливочном масле в течение 20-25 минут. Добавить бекон и обжарить несколько минут. Всыпать муку, влить вино и бульон. Довести до кипения. Варить 30 минут на слабом огне. Добавить сливки и петрушку и измельчить суп в блендере и добавить специи по вкусу.

В холодный день, как никогда хочется согреться горячим и питательным супом. Если банальные рецепты надоели, стоит приготовить что-то оригинальное, например, французский луковый суп, греческую фасоладу, или грузинскую чихиртмау.