Как приготовить нежный крем-суп: топ-3 рецепта

Легкий и ароматный крем-суп - вкусное и питательное блюдо. Готовят на мясном или овощном бульоне. Добавляют грибы, бекон, картофель, различные овощи и специи по вкусу.
Крем-суп из белых грибов
Ингредиенты:
белые грибы - 400 г
куриный бульон - 2 стакана
лук - 2 шт.
сливочное масло - 50 г
жирные сливки - 1 стакан
соль, молотый белый перец - по вкусу
зелень - по вкусу
Приготовление:
Очищенные и мелко нарезанные грибы и лук обжарить. Влить бульон и тушить в течение 20 минут. С помощью блендера измельчить массу до состояния пюре. Довести до кипения и влить сливки, добавить специи. Готовое блюдо подать с сухариками.
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Томатный крем-суп
Ингредиенты:
помидоры - 600 г
лук - 1 шт.
соль, сахар, перец - по вкусу,
оливковое масло - 2 ст. л.
базилик - 1 ч. л.
белый хлеб - 2 куска
Приготовление:
Томаты очистить от кожицы и нарезать кубиками. Измельчить чеснок и лук, обжарить на масле, добавить томаты и тушить до мягкости. Поперчить, посолить, добавить сахар и взбить в блендере. Обжарить кусочки хлеба на сухой сковороде. Томатный суп налить в тарелку посыпать пореем и базиликом, рядом выложить гренки.
Луковый крем-суп с беконом
Ингредиенты:
лук - 3 шт.
бекон - 130 г.
мука - 1 с. л.
масло - 75 г.
белое вино - 1 стакан
куриный бульон - 200 мл.
сливки - 300 мл.
петрушка - пучок
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Нарезать лук и потушить его в сотейнике на сливочном масле в течение 20-25 минут. Добавить бекон и обжарить несколько минут. Всыпать муку, влить вино и бульон. Довести до кипения. Варить 30 минут на слабом огне. Добавить сливки и петрушку и измельчить суп в блендере и добавить специи по вкусу.
В холодный день, как никогда хочется согреться горячим и питательным супом. Если банальные рецепты надоели, стоит приготовить что-то оригинальное, например, французский луковый суп, греческую фасоладу, или грузинскую чихиртмау.
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