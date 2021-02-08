Топ-3 супа, которые согреют в морозный день

В холодный день, как никогда хочется согреться горячим и питательным супом. Если банальные рецепты надоели, стоит приготовить что-то оригинальное, например, французский луковый суп, греческую фасоладу, или грузинскую чихиртмау.
Чихиртмау
Ингредиенты:
Куриное белое мясо - 500 г
Лук - 2 шт.
Яйца - 4 шт.
Сливочное масло - 2 ст. л.
Винный уксус - ½ ч. Л.
Чеснок - 3 зуб.
Кинза, соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Нарезанное кубиками мясо выложить в кастрюлю, залить водой и варить до готовности. Вынуть, процедить бульон и поставить на медленный огонь. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить нарезанный полукольцами лук и заправить бульон. Взбить яйца с уксусом и добавить в них смесь из рубленого чеснока, соли и перца. Медленно влить в бульон, вернуть в кастрюлю курицу, дать супу прогреться и снять с огня. При подаче посыпать любимой зеленью.
Луковый суп
Ингредиенты:
Лук - 300 г
Масло - 3 ст. л.
Сливочное масло - 50 г
Белое сухое вино - 50 мл
Мясной бульон - 1 л мясного бульона
Ломтики сухого хлеба
Маасдам - 100 г
Тимьян, лавровый лист, чеснок - по вкусу.
Приготовление:
Нарезанный полукольцами лук обжарить на сильном огне. Когда начнет темнеть, посолить, добавить тимьян, лавровый лист, чеснок. Уменьшить огонь и готовить под крышкой 20 минут. Добавить вино, собрать лопаткой то, что пристало ко дну сковородки. Добавить бульон и проварить в течение 25 минут. В жаропрочную миску налить суп, выложить хлеб так, чтобы полностью закрывал поверхность, посыпать натертым сыром и выпекать в духовке 5 минут при 180 градусах. Подавать горячим.
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Фасолада
Ингредиенты:
Фасоль (сухая, красная) - 100 г;
Кабачок - 150 г
Томаты в собственном соку (+ сок 150 мл) - 5 шт .
Лук репчатый - 100 г
Перец болгарский - 150 г
Базилик (свежий или сушеный) - 15 г;
Кинза - 20 г
Морковь - 100 г
Соль - по вкусу;
Лимон (сок в тарелку) - 5 г
Вода - 1,5 л
Специи средиземноморские травы - 5 г.
Приготовление:
Отваренную фасоль залить водой. Добавить кабачки, лук, морковь и специи. Перетереть томаты в пюре, нарезать болгарский перец. Добавить томаты, сок и перец. Варить 15 минут. Измельченную кинзу и специи добавить за 5 минут до конца приготовления. Перед подачей в каждую тарелку выжать немного лимонного сока и базилик.
Капустняк - суп, основным ингредиентом которого является капуста. Традиционно варится на мясном бульоне, который придает блюду богатый вкус и аромат. Если хочется легкого варианта - можно приготовить на воде.
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