Топ-3 супа, которые согреют в морозный день

В холодный день, как никогда хочется согреться горячим и питательным супом. Если банальные рецепты надоели, стоит приготовить что-то оригинальное, например, французский луковый суп, греческую фасоладу, или грузинскую чихиртмау.

Чихиртмау

Автор: depositphotos.com Время приготовления 40 минут.

Ингредиенты:

Куриное белое мясо - 500 г

Лук - 2 шт.

Яйца - 4 шт.

Сливочное масло - 2 ст. л.

Винный уксус - ½ ч. Л.

Чеснок - 3 зуб.

Кинза, соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Нарезанное кубиками мясо выложить в кастрюлю, залить водой и варить до готовности. Вынуть, процедить бульон и поставить на медленный огонь. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить нарезанный полукольцами лук и заправить бульон. Взбить яйца с уксусом и добавить в них смесь из рубленого чеснока, соли и перца. Медленно влить в бульон, вернуть в кастрюлю курицу, дать супу прогреться и снять с огня. При подаче посыпать любимой зеленью.

Луковый суп

Автор: gastronom.ru Время приготовления 30 минут.

Ингредиенты:

Лук - 300 г

Масло - 3 ст. л.

Сливочное масло - 50 г

Белое сухое вино - 50 мл

Мясной бульон - 1 л мясного бульона

Ломтики сухого хлеба

Маасдам - ​​100 г

Тимьян, лавровый лист, чеснок - по вкусу.

Приготовление:

Нарезанный полукольцами лук обжарить на сильном огне. Когда начнет темнеть, посолить, добавить тимьян, лавровый лист, чеснок. Уменьшить огонь и готовить под крышкой 20 минут. Добавить вино, собрать лопаткой то, что пристало ко дну сковородки. Добавить бульон и проварить в течение 25 минут. В жаропрочную миску налить суп, выложить хлеб так, чтобы полностью закрывал поверхность, посыпать натертым сыром и выпекать в духовке 5 минут при 180 градусах. Подавать горячим.

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Фасолада

Автор: kyhar.net Время приготовления час.

Ингредиенты:

Фасоль (сухая, красная) - 100 г;

Кабачок - 150 г

Томаты в собственном соку (+ сок 150 мл) - 5 шт .

Лук репчатый - 100 г

Перец болгарский - 150 г

Базилик (свежий или сушеный) - 15 г;

Кинза - 20 г

Морковь - 100 г

Соль - по вкусу;

Лимон (сок в тарелку) - 5 г

Вода - 1,5 л

Специи средиземноморские травы - 5 г.

Приготовление:

Отваренную фасоль залить водой. Добавить кабачки, лук, морковь и специи. Перетереть томаты в пюре, нарезать болгарский перец. Добавить томаты, сок и перец. Варить 15 минут. Измельченную кинзу и специи добавить за 5 минут до конца приготовления. Перед подачей в каждую тарелку выжать немного лимонного сока и базилик.

Капустняк - суп, основным ингредиентом которого является капуста. Традиционно варится на мясном бульоне, который придает блюду богатый вкус и аромат. Если хочется легкого варианта - можно приготовить на воде.