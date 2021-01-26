Ароматный и с кислинкой: как приготовить капустняк

Время приготовления час. Фото: depositphotos.com

Капустняк - суп, основным ингредиентом которого является капуста. Традиционно варится на мясном бульоне, который придает блюду богатый вкус и аромат. Если хочется легкого варианта - можно приготовить на воде.

Ингредиенты:

свинина - 1 кг

капуста квашеная - 400 г

вода - 3 л

картофель - 300 г

пшено - 100 г

лук репчатый - 80 г

морковь - 80 г

растительное масло - 60 мл

чеснок - 10 г

соль, перец черный молотый - по вкусу

специи сухие - по вкусу

укроп - 50 г

Приготовление:

Мясо выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Во время варки шумовкой снять пену. Добавить в бульон соль и специи, накрыть крышкой и варить час-полтора. Отварное мясо вынуть, нарезать на небольшие куски. Очищенный картофель нарезать кубиками затем отправить в кипящий бульон. Лук очистить и нарезать кубиками, морковь - натереть на крупной терке. На разогретой сковороде обжарить овощи на среднем огне до прозрачности лука. Добавить измельченную капусту. Перемешать, тушить 5 минут, затем добавить в бульон. Всыпать мясо, специи, чеснок. Украсить измельченным укропом.

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Солянка - сытный и пряный суп, который особенно обожают мужчины. Готовится на мясном или рыбном бульоне. Изюминкой блюда считаются соленые огурцы.