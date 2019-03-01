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пятница, 01 марта 2019 21:53

Хлеб с сусальным золотом и суп из раков — Борис Сыченко удивил ужином
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Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Фото: gazeta.ua
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами

В Виннице стартовал второй проект "13 шефов". В этом году примут участие шефы из Винницы и Хмельницкого. Первый ужин презентовал Борис Сиченко в ресторане "Ренессанс".

Автор: gazeta.ua
  Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами

Это ужин в стиле эпохи возрождения. Столы украсили подсвечниками и композициями из зелени. Гостей встречают старинной музыкой на скрипке.

"Такие застолья, как мы сегодня наблюдаем, начались со двора Анджуйських герцогов. Как раз ему принадлежит поговорка: " Я накрываю стол, чтобы съесть меньше, а удовольствия получить больше". Тогда стало модно не только объедаться, но и во время застолий слушать музыку, приглашать поэтов или культурных деятелей", - говорит организатор проекта Елена Павлова.

Фишкой заведения является необычный хлеб, который здесь выпекают самостоятельно. Официантки вносят фиолетовый хлеб, покрытый золотом.

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"В конце зимы на рынке очень трудно найти качественные продукты. Этот хлеб из черной рябины, покрытый сасуальним золотом. Этот хлеб символ сегодняшнего вечера, так как в эпоху ренессанс зарождался фиолетовый цвет.

Автор: gazeta.ua
  Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами

На основную закуску шеф подает стратачеллу с хурмой и тыквой , труфєльними медом и миндальными плластівцями, зелеными чипсами из шалфея и зеленой пастой из тархуна.

"Идея приготовить именно такое блюдо пришла случайно. Я шел по рынку и заметил хурму, которую продавец отдавал сказочно дешево. Буквально за 20 гривен за килограмм. Она была мягкая. Я ее замариновал в трвах, медовые и оливковом масле, тыкву маринувався в квасе, медовые и винном уксусе. Сыр страчателла готовился специально для нас. Он имеет сложную технологию и срок годности у него два дня", - говорит Борис Сыченко.

Автор: gazeta.ua
  Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами

Блюдо очень легкое, сыр имеет приятный сливочный аромат. Тыква легкую кислинку, а листья шалфея добавляют итальянские ноты.

К блюду подают белое игристое вино, с легким ароматом персика "Вэба Москати"

Большинство шефов принимают участие в проекте во второй раз. Для многих проект стал площадкой для знакомства, взаимопомощи и интересных идей.

На основное блюдо подает фламбированные рапаны с тыквой и Чили.

Автор: gazeta.ua
  Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами

" Под рапанами обычная красная редька, которую продают на рынке. Также поигрался с тыквой, которую сначала приготовил со сливками в сувиде. Получил сладкой тыквы, поэтому добавил туда водоросли нори, чтобы добавить легкий оттенок рыбы, добавил красного перца и пасты кари", - объясняет технологию шеф.

К блюду подают вино "Гренаш Розе". Вино, которое было создано из технических сортов винограда, но с которого сняли кожуру, поэтому оно изменило вкус. У вина появился приятный легкий аромат, который идеально подходит к рыбе.

На первое блюдо суп из черноморского рачка подают изысканно. Основные ингредиенты аккуратно сложенные в глубокой тарелке, а бульон подают в специальных чашках. Посуда для подачи прогрели, а к супу добавили хлеб с тушеной капустой. Мягкие ломтики отдаленно напоминают пирожок с капустой, но благодаря сложной технологии, тесто очень мягкое, а блюдо изысканное, с легким оттенком капусты.

Автор: gazeta.ua
  Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами

"Суп состоит из острого кус-куса, судака сувид и раковых шеек. В бульон на основе Черноморской рачка. С больших креветок мы снимали Панцери, это все томили на сливочном масле, отставляли. Так у нас появилось раковое масло, которое настаивалось несколько дней. В процессе мы его прогревали, чтобы оно максимально впитало в себя все ароматы. На этом масле готовили бульон".

В блюде чувствуется легкая кислинка, приятный апромат підкопсеності, острый вкус. Дополняется блюдо вином "Шардоне".

В блюда из мяса шеф подает необычный черный хлеб — кровянку. Он сделан из прожаренной крови.

"Мы взяли свиную кровь, протушилы ее с зирой и кориандром, перебили в трем миксе и сделали из нее муку. Эту муку мы добавили вместо обычной в хлеб. Поэтому хлеб напоминает кровянку", - объясняет.

Автор: gazeta.ua
  Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами

Мясное блюдо приготовил из закарпатской свиньи породы "Монголица". Ногу животного сперва закоптили потом поставили в свод, подпели и сверху посыпали мясными палочками. Их добавляют к блюдам, чтобы максимально усилить вкус блюда.

"Для овочеевого муссу запекли пастернак, корень сельдерея. Овощи предварительно мариновали в соке лимона, апеллянту, оливковом масле и морской соли", - говорит повар.

Дополнил блюдо соус демигляс со сливками и пряностями.

Закончил ужин десерт-разобранный штрудель с маком. Это блюдо шев доповним коржиками с маком, перетертым маком, домашним бисквитом, мороженым из соленой карамели и сливочным кремом.

Автор: gazeta.ua
  Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами
Борис Сыченко удивлял гостей авторскими блюдами

Гастрономический проект "13 шефов" был основан во Львове 4 года назад. Автором проекта является шеф-повар Андрей Валовой. Как он говорит: есть три профессии, которым нельзя обучить, если Бог не дал талант. Это врач, повар и священник.

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01
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