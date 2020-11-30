Грузинский вкусности: острый чашушули поражает сочным мясом

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 450
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1944
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2655
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6858
Фото
Все фото
10
4
8
12
13
Показали впечатляющие кулинарные тренды 2021 года
Показали впечатляющие кулинарные тренды 2021 года
Быстрый прованский пирог с помидорами от Евгения Клопотенка
Быстрый прованский пирог с помидорами от Евгения Клопотенка
Показали идеи стильной подачи морепродуктов
Показали идеи стильной подачи морепродуктов
Показали пироги, которые рассказывают истории мультфильмов
Показали пироги, которые рассказывают истории мультфильмов
Женщина показала потрясающие десерты, которые создает собственноручно
Женщина показала потрясающие десерты, которые создает собственноручно
Видео
Все видео
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут
Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут
Баклажаны, как грибы: раскрыли секретный рецепт
Баклажаны, как грибы: раскрыли секретный рецепт
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 450
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1431
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1035
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 171
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 702
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 15:43

Грузинский вкусности: острый чашушули поражает сочным мясом

  Комментировать

Грузинская традиционные блюдо чашушули может насытить и удивить. Она одновременно пикантная и сочная от нежного мяса.

Название в переводе с грузинского означает "острый". Это блюдо готовится в собственном соку, что обеспечивает неповторимый вкус.

Автор: gastronom.ru
  Блюда с мясом: грузинский чашушули подают в сковороде
Блюда с мясом: грузинский чашушули подают в сковороде

Ингредиенты:

Аджика 1 ст. л.

Болгарский перец 1 шт.

Говядина 500 г

Красный лук по вкусу

Красный молотый перец 1 щепотка

Лимонный сок 2 ст. л.

Лук 4 шт.

Петрушка 1 пучок

Помидор 350 г

Соль по вкусу

Томатный сок 3 ст. л.

Укроп (зелень) 1 пучок

Хмели-сунели 0,5 ч. лhttps://gazeta.ua/articles/cookery/_starovinnu-stravu-vereschaku-gotuyut-iz-myasa-ta-kvasu-videorecept-evgena-klopotenka/995913.

Чеснок 3 зубца

Приготовление:

Говядину нарезать небольшими кусками и выложить в глубокую миску.

Белую лук нарезать полукольцами. Налить масла, лимонного сока и добавить аджику. Перемешать и оставить мясо мариноваться 30 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Быстрые рецепты: 3 изысканные блюда готовить 30 минут

Выложить мясо с маринадом в сковороду или котелок и тушить под крышкой 20 мин.

Как только вся влага испарится, добавить нарезанный кубиком болгарский перец, хмели-сунели, черный и красный перец. Тушить 5 мин.

Снять кожицу с помидоров и натереть их на терке или измельчить в блендере. Добавить к мясу помидоры и томатный сок. Помидорная масса должна полностью накрыть говядину. Тушить блюдо под крышкой до готовности час. Если жидкость выкипела - долить кипятка.

В конце приготовления, когда мясо будет делиться на волокна - посолить.

Нарезать зелень, чеснок и посыпать чашушули. Снять блюдо с огня, настоять блюдо 15 мин.

Среди блюд, которые издавна готовили украинцы, есть мясо со специями, запеченный в квасе. Называют такое блюдо Верещак.

Украинский кулинарный эксперт, известный повар Евгений Клопотенко, рассказал о старинной украинское блюдо - Верещаку.

smachno.24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузинский вкусности: острый чашушули поражает сочным мясом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Актриса без ноги имела более 2 тысячи любовников

Начали выпускать популярный автомобиль эпохи джипов

Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

Метеорит ударил женщину

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

Нашли клад, на который претендуют четыре страны

Самое читаемое
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 15111
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 11583
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 8856
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 8091
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 5508
Кухня
Телеведущая поделилась быстрым рецептом салата со свеклой по-гречески
Телеведущая поделилась быстрым рецептом салата со свеклой по-гречески Просмотров: 90
Показали впечатляющие кулинарные тренды 2021 года
Показали впечатляющие кулинарные тренды 2021 года
10
 Просмотров: 2808
Быстрый прованский пирог с помидорами от Евгения Клопотенка
Быстрый прованский пирог с помидорами от Евгения Клопотенка
4
 Просмотров: 387
Кошки спасли людей от голода
Кошки спасли людей от голода
 Просмотров: 1485
Антипростудный морс за 20 минут: дали быстрый рецепт
Антипростудный морс за 20 минут: дали быстрый рецепт Просмотров: 45
Больше всего комментируют
20
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
6
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
2
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
2
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
Голосов: 170
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть