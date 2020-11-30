Грузинский вкусности: острый чашушули поражает сочным мясом

Грузинская традиционные блюдо чашушули может насытить и удивить. Она одновременно пикантная и сочная от нежного мяса.
Название в переводе с грузинского означает "острый". Это блюдо готовится в собственном соку, что обеспечивает неповторимый вкус.
Ингредиенты:
Аджика 1 ст. л.
Болгарский перец 1 шт.
Говядина 500 г
Красный лук по вкусу
Красный молотый перец 1 щепотка
Лимонный сок 2 ст. л.
Лук 4 шт.
Петрушка 1 пучок
Помидор 350 г
Соль по вкусу
Томатный сок 3 ст. л.
Укроп (зелень) 1 пучок
Хмели-сунели 0,5 ч. лhttps://gazeta.ua/articles/cookery/_starovinnu-stravu-vereschaku-gotuyut-iz-myasa-ta-kvasu-videorecept-evgena-klopotenka/995913.
Чеснок 3 зубца
Приготовление:
Говядину нарезать небольшими кусками и выложить в глубокую миску.
Белую лук нарезать полукольцами. Налить масла, лимонного сока и добавить аджику. Перемешать и оставить мясо мариноваться 30 минут.
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Выложить мясо с маринадом в сковороду или котелок и тушить под крышкой 20 мин.
Как только вся влага испарится, добавить нарезанный кубиком болгарский перец, хмели-сунели, черный и красный перец. Тушить 5 мин.
Снять кожицу с помидоров и натереть их на терке или измельчить в блендере. Добавить к мясу помидоры и томатный сок. Помидорная масса должна полностью накрыть говядину. Тушить блюдо под крышкой до готовности час. Если жидкость выкипела - долить кипятка.
В конце приготовления, когда мясо будет делиться на волокна - посолить.
Нарезать зелень, чеснок и посыпать чашушули. Снять блюдо с огня, настоять блюдо 15 мин.
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