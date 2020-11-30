Грузинский вкусности: острый чашушули поражает сочным мясом

Грузинская традиционные блюдо чашушули может насытить и удивить. Она одновременно пикантная и сочная от нежного мяса.

Название в переводе с грузинского означает "острый". Это блюдо готовится в собственном соку, что обеспечивает неповторимый вкус.

Автор: gastronom.ru Блюда с мясом: грузинский чашушули подают в сковороде

Ингредиенты:

Аджика 1 ст. л.

Болгарский перец 1 шт.

Говядина 500 г

Красный лук по вкусу

Красный молотый перец 1 щепотка

Лимонный сок 2 ст. л.

Лук 4 шт.

Петрушка 1 пучок

Помидор 350 г

Соль по вкусу

Томатный сок 3 ст. л.

Укроп (зелень) 1 пучок

Хмели-сунели 0,5 ч. лhttps://gazeta.ua/articles/cookery/_starovinnu-stravu-vereschaku-gotuyut-iz-myasa-ta-kvasu-videorecept-evgena-klopotenka/995913.

Чеснок 3 зубца

Приготовление:

Говядину нарезать небольшими кусками и выложить в глубокую миску.

Белую лук нарезать полукольцами. Налить масла, лимонного сока и добавить аджику. Перемешать и оставить мясо мариноваться 30 минут.

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Выложить мясо с маринадом в сковороду или котелок и тушить под крышкой 20 мин.

Как только вся влага испарится, добавить нарезанный кубиком болгарский перец, хмели-сунели, черный и красный перец. Тушить 5 мин.

Снять кожицу с помидоров и натереть их на терке или измельчить в блендере. Добавить к мясу помидоры и томатный сок. Помидорная масса должна полностью накрыть говядину. Тушить блюдо под крышкой до готовности час. Если жидкость выкипела - долить кипятка.

В конце приготовления, когда мясо будет делиться на волокна - посолить.

Нарезать зелень, чеснок и посыпать чашушули. Снять блюдо с огня, настоять блюдо 15 мин.

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