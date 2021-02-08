Грибной суп подают с перцем чили

Время приготовления 30 минут. Фото: depositphotos.com

Грибной суп - простое, но одновременно вкусное и сытное блюдо. Готовится на мясном или овощном бульоне.

Ингредиенты:

Грибы - 250 г.

Картофель - 4 шт.

Мясной бульон - 1, 5 л.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 3 зубца

Лавровый лист - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Паприка копченая - 0,5 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Масло - 1 ст. л.

Зелень - по вкусу

Приготовление:

В бульон добавить лавровый лист и измельченный кубиками картофель. Варить в течение 15 минут до готовности. Обжарить на масле лук, морковь, грибы и добавить в бульон. Всыпать паприку, соль и измельченный чеснок. Выключить суп и всыпать измельченную петрушку. Готовое блюдо подать с сухариками и маринованным перцем чили.

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