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понедельник, 08 февраля 2021 17:10

Грибной суп подают с перцем чили

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Грибной суп подают с перцем чили
Время приготовления 30 минут. Фото: depositphotos.com

Грибной суп - простое, но одновременно вкусное и сытное блюдо. Готовится на мясном или овощном бульоне.

Ингредиенты:

Грибы - 250 г.

Картофель - 4 шт.

Мясной бульон - 1, 5 л.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 3 зубца

Лавровый лист - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Паприка копченая - 0,5 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Масло - 1 ст. л.

Зелень - по вкусу

Приготовление:

В бульон добавить лавровый лист и измельченный кубиками картофель. Варить в течение 15 минут до готовности. Обжарить на масле лук, морковь, грибы и добавить в бульон. Всыпать паприку, соль и измельченный чеснок. Выключить суп и всыпать измельченную петрушку. Готовое блюдо подать с сухариками и маринованным перцем чили.

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Борщ - популярное первое блюдо, которое является неотъемлемой частью украинской кухни. В каждом регионе готовится по-разному. Кто-то добавляет чернослив, фасоль, квашеную капусту, или же вообще варит в мультиварке. Несмотря на это основные ингредиенты неизменны: свекла, капуста, картофель, лук, морковь и мясной бульон - обязательная часть блюда.

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