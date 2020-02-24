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понедельник, 24 февраля 2020 14:25

Где в Киеве можно попробовать искусственное мясо Beyond meat

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Искусственное мясо Beyond meat можно попробовать в столичных ресторанах. Его готовят из горохового белка, крахмала и кокосового масла. Добавляют рис и фасоль. Чтобы придать цвета мяса, смесь красят свекольным соком.

"Веyond meat - это старт-ап, в который инвестировали Леонардо ДиКаприо и Билл Гейтс. Салат из бобов почти не отличается по вкусу от мяса. В мире этот тренд развивается активно. Здоровый образ жизни, веганство достигает 50-процентного запроса, это большой рынок", - рассказал Дмитрий Борисов, столичный ресторатор. У его заведении "Ватра" подают даблчизбургеры с котлетой от Beyond meat

Автор: Тарас Подолян
  Даблчизбургеры с "растительным котлетой" не отличают по вкусу от классического с говядиной.
Даблчизбургеры с "растительным котлетой" не отличают по вкусу от классического с говядиной.

В Украине растительное мясо появилось в ноябре прошлого года. Функционируют около 100 точек продаж этого продукта. Котлеты для бургеров продаются упаковками по 2 штуки по цене 270 грн. Это значительно дороже мяса. Разработчики объясняют дорогой технологией производства.

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"Растительное мясо это скорее о модной тенденции. Гостям интересно попробовать. Уже анонсировали стейки и разработку рыбных продуктов, которые по вкусу не будут отличаться от настоящих", - добавил Борисов.

Дмитрий Борисов рассказал, как готовят стейки в его ресторане Vatra. Мясо выдерживают от 20 до 60 дней в специальных камерах с определенной температурой. Излишняя влага выходит, а вкус мяса концентрируется. Происходит первая стадия гниения. Процесс контролируемый и безопасный. Именно это делает стейк сочным и нежным.

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