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суббота, 21 августа 2021 02:28

Что особое приготовить в День независимости: три интересные рецепты

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В честь 30-летия независимости Украины нужно приготовить праздничные блюда. Атмосферно будут выглядеть желто-голубые. Они кстати рядом с декором стола соответствующих цветов.

Торт "Слава Украине!"

Автор: zugunder.com
  Торт "Слава Украине!"
Торт "Слава Украине!"

Ингредиенты:

200 г кефира

1 или 2 яйца

1 стакан манки

1 стакан сахара

1 стакан муки

100 г топленого маргарина

1 ч. л. разрыхлителя

2-3 ст. л. сгущенного молока

Приготовление:

Смешать манную крупу, кефир, сахар, немного взбитые яйца. Оставить на 40 минут. Добавить топленый маргарин, просеять муку смешанную с разрыхлителем. Все перемешать миксером.

Форму для выпекания смазать маслом или застелить фольгой. Тесто разделить на 2 одинаковые порции: в одну добавить желтую краску, в другую-синюю. Хорошо перемешать. Вылить в форму. Выпекать 30 минут.

Дать им остыть 5 минут. Достать из формы, срезать наружные стены. Помазать масляным кремом со 100 г сливочного масла и 50 г сгущенного молока.

Конфеты "Краски художника"

Автор: foodandmood.com.ua
  Конфеты "Краски художника"
Конфеты "Краски художника"

Ингредиенты:

Шоколад белый - 550 г

пищевые красители

Арахис - 60 г

приготовление:

Белый шоколад растопить и разлить по трем мисках - 2 малых и 1 чуть больше.

В меньшие миски добавить желтый и голубой красители, хорошо перемешать.

В миску с белым шоколадом, ложкой, тонкой струйкой разбрызгать цветной шоколад. Сначала один цвет в одну сторону, потом другой цвет в другую сторону.

В большой форме для льда сделать то же самое. Разрисованные форму для льда заполнить шоколадом с большой миски. Убрать излишки шоколада сверху формы, взмахнув его ножом. И сразу поставить в холодильник до застывания шоколада.

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Обжаренный арахис разложить по формочкам. Залить карамельным соусом до половины форм, а сверху залить шоколадом с большой миски.

Поставить в холодильник на 30 минут. Вытряхнуть полученные конфеты их формы.

Коктейль "Украинский флаг"

Автор: foodandmood.com.ua
  Коктейль "Украинский флаг"
Коктейль "Украинский флаг"

Ингредиенты:

Яичный ликер - 30 мл

Ликер Блю Кюрасао - 15 мл

Водка - 15 мл

Приготовление:

Налить яичный ликер в стопку. Смешать отдельно Блю Кюрасао с водкой.

Полученную смесь аккуратно налить верхним слоем из барную ложку.

Каждый может почувствовать себя мексиканцем, смакуя их национальные блюда. Они богаты вкусом благодаря необычным сочетанием и добавлению острых соусов.

Мексиканская кухня популярна во всем мире. Она возникла под испанским влиянием и известна своими пряными ароматами и красочным художественным оформлением. Предлагаем несколько рецептов мексиканских завтраков для отличного начала дня.

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