Бризоль запекают в течение получаса

Время приготовления 40 минут. Фото: povarenok.ru

Бризоль - популярное блюдо не только во Франции, но и во всей Европе. Традиционно готовят из куриного фарша, лука, специй и зелени. По желанию добавляют сыр, грибы, или чеснок.

Ингредиенты:

Фарш индейки - 250 г

Твердый сыр - 20 г

Яйца - 5 шт.

Лук репчатый - 80 г

Сметана 15% - 60 г

Соль, перец, сушеный чеснок, паприка - по вкусу

Приготовление:

В фарш добавить нарезанную кубиками, соль, перец, паприку и перемешать. Взбить яйца и обжарить, как блин на разогретой сковороде. Добавить начинку, завернуть и выложить в смазанную маслом форму для запекания. Для соуса натереть сыр, добавить сметану, паприку и сушеный чеснок. Залить рулеты. Запекать 35-40 минут при температуре 160-180 градусов. Подавать, украсив зеленью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пышный омлет запекают в духовке: простой рецепт на каждый день

Сырный соус - универсальный. Отлично сочетается с пастой, мясом, наггетсами или любимыми чипсами. Основой соуса есть сыр, а также молоко, мука и специи.