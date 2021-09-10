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понедельник, 13 сентября 2021 13:05

Более миллиона подписчиков за 5 месяцев - фудблогер Валерий Пономарь поделился историей успеха
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Фудблогер Валерий Пономарь рассказал о секретах успеха
Фудблогер Валерий Пономарь рассказал о секретах успеха
Фудблогер Валерий Пономарь рассказал о секретах успеха
Фудблогер Валерий Пономарь рассказал о секретах успеха
Фудблогер Валерий Пономарь рассказал о секретах успеха

Более миллиона подписчиков в TikTok за 5 месяцев собрал одесский фудблогер Валерий Пономарь. В рекламу деньги не вкладывал. Публиковал видео приготовления блюд различных кухонь мира. Сейчас аудитория выросла вдвое. Блогер делится рецептами блюд различной сложности и ценовой категории. О своей истории успеха Gazeta.ua рассказывает Валерий Пономарь.

Как увлеклись кулинарией?

После школы пошел в училище на повара, но бросил учебу после первого курса. Решил, что это не моё. Вступил в одесский университет и получил диплом экономиста-предпринимателя. Но даже после этого страсть к кулинарии не угасала. Поэтому никто не понимает, почему покинул училище. На самом деле, все просто - не хотел работать поваром. Сейчас придерживаюсь того же мнения. Ибо слишком люблю экспериментировать с блюдами и вкусами. Обожаю создавать что-то новое, миксовать продукты, а в ресторане все идет на автомате. Готовят по технологическим картам, где фантазию уже не включишь. Работа обыденная и не интересная. К тому же, меню меняется крайне редко.

Сейчас самым популярным видео-рецептом стал картофеля с ветчиной и сыром, запеченный в духовке. Ролик набрал 14 миллионов просмотров

Почему решили стать фудблогером?

Все произошло случайно. Однажды во время приготовления очередного блюда на гриле для семьи, решил снять процесс и запостить в интернет, в качестве эксперимента. Ведь простых, доступных и вкусных рецептов не так уж много в социальных сетях. Видео мне понравилось. Начал с TikTok. Первый ролик опубликовал в ноябре 2020 года. Готовил тогда тушеную индейку с овощами. Это видео набрало 65 тыс. просмотров, а второе - свиная рулька на мангале, отваренная в пиве - 290 тыс. просмотров. Сейчас самым популярным видео-рецептом стал картофеля с ветчиной и сыром, запеченный в духовке. Ролик набрал 14 миллионов просмотров. Сначала прибыли особо не было. Работал на азарте и энтузиазме. Но уже в апреле получил первые серьезные плоды - миллион подписчиков в TikTok. Сейчас имею около 2 миллионов. Если сравнить первые работы с новыми - есть разница. Улучшилось качество съемки, освещения, звук. К тому же, стараюсь подбирать блюда больше под предпочтения своей аудитории. Никаких курсов для блогеров не проходил. Создавал блюда методом проб и ошибок. Это учит лучше, чем любая теория.

  Фудблогер Валерий Пономарь рассказал о секретах успеха
Фудблогер Валерий Пономарь рассказал о секретах успеха

Как за короткое время достигли миллионной аудитории?

Для увеличения количества подписчиков никакой рекламы в TikTok не заказывал, там продвижения аккаунта так не работает. В Instagram другая история. Там набирают аудиторию с помощью розыгрышей и тому подобное. Особенностью TikTok является то, что человека надо заинтересовать с первой секунды, фразы или кадра вашего видео. Чтобы он остановился на нем и пересмотрел. Видео должны быть короткие и простые. Без непонятных слов и терминов. Сейчас в TikTok у меня больше всего подписчиков. В Instagram 180 тыс. На YouTube 20 тыс. Такая большая разница в количестве подписчиков из-за особенностей каждой из социальных сетей. Например, Instagram больше нацелен на заработок денег посредством продвижения и платы самой социальной сети. Украинские блоггеры 95% своей аудитории получили благодаря розыгрышам - их подписчики набранные неорганически. Поэтому, эти блоггеры зарабатывают на рекламе меньше. К счастью, у меня не так, и аудитория в Instagram также получена органическим путём, добрая и отзывчивая. Я всегда хотел не просто вести свой блог, а также быть полезным для людей, и у меня это получилось.

Во время продвижения контента в TikTok комментарии и лайки играют большую роль. Благодаря этому видео попадает в рекомендации - его видят больше людей. В Instagram первые сутки контент видят лиш подписчики. Если им понравилось, то сеть добавит его в интересное, если нет - никто не увидит, кроме вашей аудитории. То есть в Instagram надо работать на своего подписчика. В TikTok с этим проще. Публиковать видео в TikTok можно в любое время. Там нет удачного периода. В Instagram лучше публиковать вечером.

Как в TikTok зарабатывают блоггеры?

За лайки и просмотры никто не платит. Зарабатывают на продаже рекламы. Если в блогера есть миллион подписчиков - цена стартует от 30 тыс. грн за один ролик. Чем больше подписчиков - тем больше стоимость.

В основном люди предпочитают простые и не дорогие блюда, но есть и такие, которые обожают деликатесы

На какой кухни специализируетесь?

Не делаю акцент на одной кухне. Часто готовлю блюда кавказской, европейской и украинской кухонь. Готовлю много одесских блюд: рапаны в сливочном соусе, запеченные в раковине, баклажанную икру или биточки с тюльки. Обожаю экспериментировать с мясом и рыбой. В основном люди предпочитают простые и не дорогие блюда, но есть и такие, которые обожают деликатесы. Стараюсь готовить рецепты разных ценовых категорий.

@ponomar_valeriy

Рапаны со сливками в ракушке 🐚 #рапаны

♬ оригинальный звук - Пономарь Валерий

В чем фишка вашего блога?

Стараюсь делать контент доступным, интересным и простым. Не перегружать людей лишней информацией. Плюс в Instagram часто общаюсь с аудиторией, так и определяю, что нужно изменить, добавить, усовершенствовать.

Какие плюсы и минусы в блогерском ремесле?

Больше преимуществ, чем недостатков. Я постоянно общаюсь с разными людьми. Расширился круг знакомых. Пробую различные блюда, потому что готовлю каждый раз новое. Плюс свободный график и работа на самого себя - это прекрасно. Из минусов, когда прихожу в ресторан начинаю придираться к блюдам. Понимаю, что не все идеально, при том, что раньше мне вообще все нравилось. Я не скандалю в заведении, но заметил, что ловлю себя на такой мысли. Сейчас занимаюсь исключительно блогом, потому что на это уходит много времени. Надо выбрать рецепт, понять, выйдет ли вкусным. Кроме того, надо закупить продукты, снять рецепт, смонтировать, озвучить, написать текст. Делаю все сам, жена помогает только со съемкой.

Что посоветуете начинающим блогерам?

В первую очередь поверить в себя. Затем искренне интересоваться тем, что делаешь. Ведь если во время просмотра собственного контента автору неинтересно, то и другим не понравится. Также не надо останавливаться при неудачах, а идти дальше, потому что успех легко не дается никому. Советую начинать с TikTok, потому что это единственная платформа, которая позволяет бесплатно продвигаться.

СПРАВКА: Валерий Пономарь - одесский фудблогер с аудиторией 1,9 миллиона подписчиков в TikTok. Имеет аккаунты в Instagram и YouTube. Родился 1 августа 1986 года в городе Раздельная, что в Одесской области. Учился в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса на повара. Окончил Одесский государственный экономический университет. Женат.

Автор: Влада Москвитис
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