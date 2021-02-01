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понедельник, 01 февраля 2021 10:50

Ароматный пунш: топ-3 рецепта согревающего напитка

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Пунш - популярный индийский напиток. Традиционно готовят с добавлением рома, сахара, лимонного сока, чая и воды. Подают горячим.

Автор: depositphotos.com
  Время приготовления 15 минут.
Время приготовления 15 минут.

Классический пунш

Ингредиенты:

вода - 1 стакан

ром - 1 стакан

сахар - 3 ст. л.

цедра и сок 1 лимона

Приготовление:

Из воды и сахара сварить сироп, охладить и налить в бутылку. Добавить ром, сок и цедру лимона. Закрыть бутылку пробкой и встряхнуть. Добавить в стаканах со льдом.

Барбадосский ромовый пунш

Ингредиенты:

лаймовый сок - 25 мл

апельсиновый сок - 25 мл

темный ром - 50 мл

гренадин - 12 мл

ангостуры - 3-5 капель

содовая или лимонад

Приготовление:

Сок лайма и апельсина налить в кувшин со льдом. Добавить ром и Гренадины и перемешивать в течение 20 секунд. Наполнить стакан колотым льдом, добавить Ангостура и процедить в бокал содержание кувшина. Остальное пространство стакана наполнить содовой или лимонадом и подать на стол.

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Яблочный пунш

Ингредиенты:

яблочный сок - 250 мл

красное сухое вино - 350 мл

мед - 2 ст. л.

яблоко - 1 шт.

корица - 2 палочки

бадьян - 1 звездочка

гвоздика - 2 шт.

Приготовление:

Из яблок удалить сердцевину и порезать кольцами. Кусочки фруктов и другие ингредиенты поместить в небольшой сотейник и довести почти до кипения. Снять с огня. Добавить яблочный пунш, украсить кусочками яблок.

Синий чай - новый кулинарный тренд под названием анчани. Он согревает и помогает держать стройной фигуре.

segodnya.ua
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Дата
01
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