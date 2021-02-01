Ароматный пунш: топ-3 рецепта согревающего напитка

Пунш - популярный индийский напиток. Традиционно готовят с добавлением рома, сахара, лимонного сока, чая и воды. Подают горячим.
Классический пунш
Ингредиенты:
вода - 1 стакан
ром - 1 стакан
сахар - 3 ст. л.
цедра и сок 1 лимона
Приготовление:
Из воды и сахара сварить сироп, охладить и налить в бутылку. Добавить ром, сок и цедру лимона. Закрыть бутылку пробкой и встряхнуть. Добавить в стаканах со льдом.
Барбадосский ромовый пунш
Ингредиенты:
лаймовый сок - 25 мл
апельсиновый сок - 25 мл
темный ром - 50 мл
гренадин - 12 мл
ангостуры - 3-5 капель
содовая или лимонад
Приготовление:
Сок лайма и апельсина налить в кувшин со льдом. Добавить ром и Гренадины и перемешивать в течение 20 секунд. Наполнить стакан колотым льдом, добавить Ангостура и процедить в бокал содержание кувшина. Остальное пространство стакана наполнить содовой или лимонадом и подать на стол.
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Яблочный пунш
Ингредиенты:
яблочный сок - 250 мл
красное сухое вино - 350 мл
мед - 2 ст. л.
яблоко - 1 шт.
корица - 2 палочки
бадьян - 1 звездочка
гвоздика - 2 шт.
Приготовление:
Из яблок удалить сердцевину и порезать кольцами. Кусочки фруктов и другие ингредиенты поместить в небольшой сотейник и довести почти до кипения. Снять с огня. Добавить яблочный пунш, украсить кусочками яблок.
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