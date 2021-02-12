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вторник, 16 февраля 2021 09:00

Аппетитная закуска из сала сочетается с тостами

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Быстрый и сытный перекус никогда не помешает, особенно, если приготовленный из любимого национального продукта украинцев - сала. Такая закуска отлично сочетается с хлебом. Готовится за считанные минуты.

Автор: restexpert.com
  Время приготовления 15 минут.
Время приготовления 15 минут.

Ингредиенты:

свиной шпик - 125 г

сметана - 2 стакана

лук - 1 шт.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Измельченный лук и бекон обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить сметану, специи и довести до кипения. Готовую закуску подавать холодной с тостами.

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Грибная запеканка - простое и аппетитное блюдо, которое покоряет вкусом и ароматом. Для него подойдут свежие, сушеные, соленые или маринованные грибы.

restexpert.com
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