Аппетитная закуска из сала сочетается с тостами

Быстрый и сытный перекус никогда не помешает, особенно, если приготовленный из любимого национального продукта украинцев - сала. Такая закуска отлично сочетается с хлебом. Готовится за считанные минуты.
Ингредиенты:
свиной шпик - 125 г
сметана - 2 стакана
лук - 1 шт.
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Измельченный лук и бекон обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить сметану, специи и довести до кипения. Готовую закуску подавать холодной с тостами.
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Грибная запеканка - простое и аппетитное блюдо, которое покоряет вкусом и ароматом. Для него подойдут свежие, сушеные, соленые или маринованные грибы.
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