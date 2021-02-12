Аппетитная закуска из сала сочетается с тостами

Быстрый и сытный перекус никогда не помешает, особенно, если приготовленный из любимого национального продукта украинцев - сала. Такая закуска отлично сочетается с хлебом. Готовится за считанные минуты.

Автор: restexpert.com Время приготовления 15 минут.

Ингредиенты:

свиной шпик - 125 г

сметана - 2 стакана

лук - 1 шт.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Измельченный лук и бекон обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить сметану, специи и довести до кипения. Готовую закуску подавать холодной с тостами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-3 супа, которые согреют в морозный день

Грибная запеканка - простое и аппетитное блюдо, которое покоряет вкусом и ароматом. Для него подойдут свежие, сушеные, соленые или маринованные грибы.