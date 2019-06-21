6 лучших рецептов из помидор без тепловой обработки

Лето обеспечивает нас одним из наилучших овощей - помидором. Когда сезон томатов на самом пике, то для чего их готовить?

Предлагаем вам подборку замечательных способов приготовления помидоров с минимальной тепловой обработкой или вообще без нее.

Салат из помидоров, нектарина и моцареллы. Салат - хороший способ подать сырые помидоры, здесь они играют в сочной, пряной массе вместе с нектаринами и моцареллой, которые подчеркивают их кислотность и сладость.

Tomato, Nectarine and Burrata Salad

Рисовый салат. "Chirashi" переводится с японского как "рассыпанный" - это блюдо, которое состоит из овощей, риса и сырой рыбы. При чем здесь помидоры? Если спелые томаты замариновать в соевом соусе, рыбном соусе и мирине, то они будут имитировать вкус сырой рыбы, как в классическом Chirashi, создавая сытное блюдо без приготовления.

Mock Chirashi Rice Salad

Маринованные помидоры с чесноком. Это блюдо слегка замариновано. Рубленый чеснок и хлопья чили опускають на 30 секунд в горячее оливковое масло. Нарезанные помидоры поливают этой смесью с небольшим количеством уксуса, и дают немного настояться. Сверху посыпать свежими травами. Великолепное, наполненное чесноком блюдо, готово.

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Garlicky Marinated Tomatoes

Помидоры с каперсами, миндалем и зеленью. Помидоры любят соль, поэтому добавить ее в виде соленых каперсов - отличная идея. Также в блюдо добавляют копченый миндаль, чуть-чуть кленового сиропа, немного паприки и лимона для эклектической комбинации вкусов.

Tomatoes With Capers, Almonds and Herbs

Панзанелла. Некоторые версии этого салата требуют больше хлеба, но в этом рецепте он играет вспомогательную роль для помидоров "в самом соке".

Summer Tomato Panzanella

Мятные чесночные помидоры. Томаты, мяту и чеснок нужно перетереть. В готовую смесь добавить уксус и охладить. Можно подавать как к мясным блюдам, так и с тостами.

Mike’s Garlic Mint Tomatoes