10 идей, как оригинально подать салат "Капрезе"

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Сaлaт "Кaпpeзe" - самая простая зaкуcкa итaльянской куxни. Традиционно готовят из моцареллы, помидоров и базилика. Подают с оливковым маслом. Также добавляется соль и черный перец.

Ингредиенты:

помидор - 3 шт.

моцарелла - 360 г

листья базилика - по вкусу

оливковое масло - по вкусу

соль и молотый черный перец - по вкусу

Приготовление:

Нарезать кружочками помидоры и моцареллу. Разложить их на блюдо, украсив листочками базилика и сбрызнув оливковым маслом. Добавить специи по вкусу.

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Салат с помидорами, фетой, кабачками и рукколой - настоящий витаминный "взрыв". Он питательный и вкусный. Заправляется смесью оливкового масла и бальзамического уксуса. Готовится за считанные минуты.