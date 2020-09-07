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среда, 09 сентября 2020 02:28

10 идей, как оригинально подать салат "Капрезе"
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Красно-бело-зеленая гамма закуски повторяет цвета итальянского флага.
Фото: idei-dekoru.com
Красно-бело-зеленая гамма закуски повторяет цвета итальянского флага.
Красно-бело-зеленая гамма закуски повторяет цвета итальянского флага.
Красно-бело-зеленая гамма закуски повторяет цвета итальянского флага.
Красно-бело-зеленая гамма закуски повторяет цвета итальянского флага.

Сaлaт "Кaпpeзe" - самая простая зaкуcкa итaльянской куxни. Традиционно готовят из моцареллы, помидоров и базилика. Подают с оливковым маслом. Также добавляется соль и черный перец.

Ингредиенты:
помидор - 3 шт.
моцарелла - 360 г
листья базилика - по вкусу
оливковое масло - по вкусу
соль и молотый черный перец - по вкусу

Приготовление:
Нарезать кружочками помидоры и моцареллу. Разложить их на блюдо, украсив листочками базилика и сбрызнув оливковым маслом. Добавить специи по вкусу.

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Салат с помидорами, фетой, кабачками и рукколой - настоящий витаминный "взрыв". Он питательный и вкусный. Заправляется смесью оливкового масла и бальзамического уксуса. Готовится за считанные минуты.

idei-dekoru.com
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