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вторник, 24 ноября 2020 14:41

Литературный - лишь тоненький лед на большой стремительной реке языка - писательница

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Литературный - лишь тоненький лед на большой стремительной реке языка - писательница
В книге "Спільна мова. Як народжуються і живуть слова" рассказывается о жаргоне и диалекте, об архаизмах и неологизмах, о "солодюцких словах", о стиле, заимствованиях и фразеологизмах, суржике и литературном языке Фото: facebook.com/ZaMovuUa/

Литературоведчица и переводчица Анастасия Левкова подготовила и издала книгу "Спільна мова. Як народжуються і живуть слова". Взяться за такую ​​тему ее вдохновил интерес к языку.

"Кайфово наблюдать за словами в родном и чужих языках, размышлять над ними, сравнивать, любовно перекатывать их во рту. Я физически чувствую, как язык танцует на наших языках. И мне хотелось передать это ощущение другим, рассказать о тех явлениях, которые кажутся мне интересными и привлекательными. Показать разные стили речи, помыслить, а стоит ли настолько следить за тем, чтобы все в речи было литературным, посмотреть, чем суржик вреден, а чем он игрив и как с ним можно баловатся", - рассказывает авторка корреспонденту Gazeta.ua.

Говорит, что в последние десятилетия наш язык испытывает большое влияние английского, но при этом еще и активно возрождается.

"Влияние иностранных языков - это явление, с которым сегодня сталкиваются, пожалуй, все языки мира, даже те, которые очень заботятся о чистоте, например французский, чешский. Но интересным в украинском языке является то, как возрождаются устаревшие слова. Если слово устарело, значит, ли это что его можно нести на кладбище языка? Нит, не значит. Кстати, само слово "нит", которое может кому казаться новым, жаргонно-игривым, употребляли в произведениях Панас Мирный и Павел Грабовский. Есть еще много примеров слов, которые в советские времена считались устаревшими, диалектными, а в 1990-2000-х вернулись к активному употреблению: "відсоток", "навзаєм", "часопис" и т.п".

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Литературный язык привыкли называть эталонным, как для письма так и общения, впрочем, Левкова напоминает, что язык в целом - явление значительно более широкое, чем литературный. Тот только тоненький лед на большой и мощной реке всего языка.

"Литературный язык - это дело договоренности: ученые соглашаются, что вот это стоит считать правильным, а остальное - неправильным. Языковед Юрий Шевелев писал, что с научной точки зрения нельзя сказать, что в языке есть нечто "правильное" или "неправильное", потому что каждое явление в языке ученый может объяснить, откуда оно пришло, почему так работает. "Но практические потребности понимания, общения и закрепления национального единства, - продолжал, - властно требуют, чтобы нормы были и чтобы в языке осуждалось все то, что этим нормам не отвечает". Литературный язык нужен для того, чтобы различные слои населения, различные регионы могли объясниться между собой. Стоит следить, чтобы язык был литературным на телевидении, в сфере образования, в государственной сфере - в том, что объединяет страну. То, как люди разговаривают между собой, - это личное дело каждого. Кому-то нравится выражаться литературно, кто-то говорит на диалекте и это естественно, кто-то не может жить без жаргона - все это окей".

Плохим явлением автор называет только суржик. Он усиливает позиции русского языка в Украине. Поэтому советует бороться с ним и избегать в разговоре.

"Суржик опасен не сам по себе - если кому-то нравится говорить на суржике, это его личное дело, но опасно явление, которое вызывает суржик - это явление вызывает другие нехорошие вещи, в том числе и ослабляет государственность. Поэтому бороться надо не с суржиком, а с прочными позициями русского языка, то есть - стоит усиливать позиции украинского в Украине".

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Писательница напоминает, что исторически у языков каждой страны были свои стартовые условия и пути решения языковых проблем. Поэтому считает, что не стоит опираться на языковые тенденции и тренды современных стран, как на единственный правильный пример для успешного развития украинского.

"Наша проблема в том, что мы строим свое государство, когда большинство западноевропейских развитых стран, которые задают тон и моду идей в мире, построили свои государства еще 2 века назад, могут теперь играть в толерантность и политику культурного многообразия. Но когда они строили свои государства, то ни играли в это. Скажем, Франция в XVIII, XIX, 1-й половине XX века подавляла свои малые языки. Есть даже специальный термин для обозначения ее борьбы против, например, окситанского, языка средневековых трубадуров, - vergonha, бергонья. Великобритания так же насаждала английский из-за политики запретов и дискриминации. Существует множество других примеров".

Добавляет, что не выступает за политику запретов, но убеждена, что в нынешних условиях Украине крайне важно покинуть игры с толерантностью к российскому языку в ​​медиа и в образовании, не путем запретов, а путем позитивной дискриминации украиноязычных граждан, путем настоящей государственной поддержки украиноязычных медиа и культуры.

Назвали украинские слова, которые прижились в других языках. Больше всего украинизмов в русском и польском.

В русский они попали в XIX в. или раньше. Это "бондарь", "вареник", "галушка", "корж", "кожух", "хлопец", "хлебороб", "школяр".

Некоторые из них вытеснили российские аналоги: "пасека" - рос. "пчельник", "сырник" - рос. "творожник", "хлебороб" - рос. "хлебопашец", "стерня" - рос. "жнивьё", "гречка" - рос. "гречиха". Во многие языки попало слово борщ.

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