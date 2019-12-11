Как избавится от слов-паразитов

Люди порой начинают употреблять слова-паразиты.
К ним относятся междометия "хм", "ммм", "иии", слова "короче", "реально", "ну", "типа". Они не имеют содержательного нагрузок.
Для борьбы со словами-паразитами стоит записывать свою речь на диктофон. Благодаря этому вы поймете, какие слова употребляете больше всего. Вместо употребления паразитов следует выдерживать паузы. Говорите только тогда, когда захотите сказать что-то конкретное.
Сконцентрируйте внимание на голосе, тембре, темпе. Внимательность к произношению станет внимательностью и к содержанию. Вы перестанете произносить слова-паразиты.
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Обогащайте свой словарный запас. Для этого читайте книги. Благодаря синонимам и метафорам можно избежать неловких пауз.
Используйте интонацию, мимику и жесты. Их отсутствие иногда становится причиной появления паразитов. Вы перестанете их употреблять, когда появляется возможность выразить эмоции голосом.
Детский психолог Ольга Крамаревич рассказала, как отучить ребенка употреблять бранные слова. Если ребенку меньше 3-х лет, то стоит спросить, где он услышал это слово. Спрашивать надо спокойно, не показывая своей эмоциональной реакции.
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