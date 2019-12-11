Как избавится от слов-паразитов

 
Ексклюзивы
1/5
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1152
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 2889
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1989
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 756
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 558
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4437
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10044
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6921
Фото
Все фото
20
6
5
9
21
Калабаня и пасок: создали подборку слов, которые украшают язык
Калабаня и пасок: создали подборку слов, которые украшают язык
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
Микита получил письмо, а Ганна одержала победу - показали типичные разговорные ошибки
Микита получил письмо, а Ганна одержала победу - показали типичные разговорные ошибки
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах
Картинки, которые научат вас правильно говорить на украинском - подборка
Картинки, которые научат вас правильно говорить на украинском - подборка
Видео
Все видео
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
Смородина или поричка - как правильно на украинском языке
Смородина или поричка - как правильно на украинском языке
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Правильно говорить "пирхота" - языковед
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Школьники создают ролики для борьбы с суржиком
Отобрали слова, которые украинцам нужно избавиться
Отобрали слова, которые украинцам нужно избавиться
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1755
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10053
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2619
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2727
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6921
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 819
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 13:28

Как избавится от слов-паразитов

  Комментировать
Как избавится от слов-паразитов
Слова-паразиты засоряют наш язык. Фото: mors.in.ua

Люди порой начинают употреблять слова-паразиты.

К ним относятся междометия "хм", "ммм", "иии", слова "короче", "реально", "ну", "типа". Они не имеют содержательного нагрузок.

Для борьбы со словами-паразитами стоит записывать свою речь на диктофон. Благодаря этому вы поймете, какие слова употребляете больше всего. Вместо употребления паразитов следует выдерживать паузы. Говорите только тогда, когда захотите сказать что-то конкретное.

Сконцентрируйте внимание на голосе, тембре, темпе. Внимательность к произношению станет внимательностью и к содержанию. Вы перестанете произносить слова-паразиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как влияет суржик на память

Обогащайте свой словарный запас. Для этого читайте книги. Благодаря синонимам и метафорам можно избежать неловких пауз.

Используйте интонацию, мимику и жесты. Их отсутствие иногда становится причиной появления паразитов. Вы перестанете их употреблять, когда появляется возможность выразить эмоции голосом.

Детский психолог Ольга Крамаревич рассказала, как отучить ребенка употреблять бранные слова. Если ребенку меньше 3-х лет, то стоит спросить, где он услышал это слово. Спрашивать надо спокойно, не показывая своей эмоциональной реакции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как избавится от слов-паразитов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

Подавили восстание

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 16660
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 15948
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 10782
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9531
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 8982
Чистота мовлення
Присідайте і присутні - какие языковые ошибки распространены на телевидении
Присідайте і присутні - какие языковые ошибки распространены на телевидении Просмотров: 1053
Украинский - это круто: подобрали 100 самых удивительных слов
Украинский - это круто: подобрали 100 самых удивительных слов Просмотров: 2934
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства
 Просмотров: 1305
Рассказали о преимуществах украинского языка над русским
Рассказали о преимуществах украинского языка над русским Просмотров: 1872
Свободная вакансия и внутренний интерьер - словосочетания которые портят язык
Свободная вакансия и внутренний интерьер - словосочетания которые портят язык Просмотров: 1809
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 524
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua