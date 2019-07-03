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среда, 03 июля 2019 18:47

Автора закона против мата поймали на ошибке
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Нардепа Ольгу Богомолец поймали на ошибке.

Орфографическую ошибку нашли в пояснительной записке к законопроекту "О противодействии злословия".

"Во время фейков и симуляров", - говорится в документе. Правильно - "симулякров". Это философский термин, означающий копии, не имеющие оригиналов в реальности.

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В комментариях депутатку высмеяли.




На сайте Верховной Рады опубликовали текст закона о противодействии сквернословию. Автором документа является нардепка Ольга Богомолец. Она предлагает установить штрафы за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в сети и в эфире телевидения.

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03
июля

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