"Цифра", полвека, вебкамера - разобрали диктант национального единства

Текст "Від бересту - до "цифри" написал Александр Авраменко Фото: ukr.radio

Завершился 19-й Всеукраинский диктант национального единства. Текст "От бересты - до" цифры "транслировали из студии Украинского радио.

В течение 15 минут все желающие присылали фото своих работ на электронную почту Украинского радио. Затем текст диктанта опубликовали и автор Александр Авраменко рассказал о самых сложных местах.

"В заголовке "Від береста - до "цифри" надо поставить тире. Я делал длительную паузу. Это предложение и в нем должны быть главные члены - подлежащее и сказуемое. Здесь их нет. Поэтому на месте пропуска ставим тире. Слово "цифра" здесь в кавычках, потому что употребленное в несвойственном для него смысле. Это правило есть в новом правописании. Слово "цыфра" есть и в последнем предложении. Там его тоже нужно взять в кавычки. Оно значит не знак, который обозначает количество, а цифровую технологию", - пояснил Авраменко.

В тексте есть слово "пів століття" и правильно его писать отдельно. Здесь действует правило, когда с родовым падежом пишем отдельно. Например, "пів ночі", "пів острова". А те же слова в именительном падеже - вместе: "північ", "півострів".

Слово "вебкамера" нужно писать вместе. Потому что такие частицы как "веб", "арт", "поп", "боди" не могут использоваться отдельно. Поэтому их пишут только вместе.

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Текст диктанта:

Від бересту – до "цифри"

Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Цей епізод, увічнений у мармурі, – красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків.

Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, глині, бересті, потім – на папері, а ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації: циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки й диски. До речі, прообраз сучасного диска понад пів століття тому розробив В'ячеслав Петров – аспірант Київського інституту кібернетики.

Нині ж – ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, а через вебкамеру бачитися й спілкуватися з рідними наживо. Власне, цей винахід дає змогу Українському радіо передавати сигнал в різні куточки планети, гуртуючи нас навколо диктанту в День української писемности та мови.

Хоч оцифровування й полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Справді, дохристиянські пісні "На Івана, на Купала", "Ой весно, весно, днем красна" й тисячі інших дійшли до нас не в глині, бересті чи "цифрі", а через живе слово, що передавали наші предки з уст в уста, єднаючи нас в українську родину.

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник основан в честь летописца Нестора. Именно его считают "отцом украинской письма". Предлагаем подборку интересных фактов об украинском языке. Исследователь Василий Кобилюх доказал, что украинский язык сформировался в IV тыс. до н.э. Происхождение большинства украинских слов выводил из санскрита. В украинском языке есть много слов, которые почти идентичны словам в санскрите: "повітря", "кохати", "кінь", "дерево", "вогонь".