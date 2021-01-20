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среда, 20 января 2021 12:40

Как правильнее говорить "велике спасибі" или "велике дякую"

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Как правильнее говорить &quot;велике спасибі&quot; или &quot;велике дякую&quot;
Вместо "велике дякую" на украинском языке правильно говорить"щиро дякую" или же "велике спасибі" Фото: olimp-gym

Редакторка Юлия Мороз рассказала, что употреблять выражение на украинском языке "велике дякую", выражая благодарность - ошибочно.

"Дякую" - это глагол, поэтому мы не можем сопровождать его прилагательными, так же как не говорим, например, "веселе працюю", "чудове граю", "велике пишу" чи "неймовірне готую", - пишет Юлия Мороз в Facebook.

Редакторка советует употреблять выражения "щиро дякую"; "красно дякую"; "ґречно дякую"; "дуже дякую".

Также не будет ошибкой употребление выражений "велике спасибі"; "щире спасибі"; "сердечне спасибі" - здесь прилагательные находятся на своем месте.

Само же слово "спасибі" не является русизмом. Оно общеславянское, образовано от "Спаси Бог". Поэтому его можно свободно употреблять как в разговорном, так и в литературном языке.

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Учительницы из Ивано-Франковска Оксана Гошовская и Виктория Булычева ведут TikTok-канал. Назвали блог "Філологині на карантині". На видео исправляют грамматические ошибки.

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