Как правильнее говорить "велике спасибі" или "велике дякую"

Вместо "велике дякую" на украинском языке правильно говорить"щиро дякую" или же "велике спасибі" Фото: olimp-gym

Редакторка Юлия Мороз рассказала, что употреблять выражение на украинском языке "велике дякую", выражая благодарность - ошибочно.

"Дякую" - это глагол, поэтому мы не можем сопровождать его прилагательными, так же как не говорим, например, "веселе працюю", "чудове граю", "велике пишу" чи "неймовірне готую", - пишет Юлия Мороз в Facebook.

Редакторка советует употреблять выражения "щиро дякую"; "красно дякую"; "ґречно дякую"; "дуже дякую".

Также не будет ошибкой употребление выражений "велике спасибі"; "щире спасибі"; "сердечне спасибі" - здесь прилагательные находятся на своем месте.

Само же слово "спасибі" не является русизмом. Оно общеславянское, образовано от "Спаси Бог". Поэтому его можно свободно употреблять как в разговорном, так и в литературном языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зумкотіти и ніколитися - создали подборку слов, которые делают язык изысканнее

Учительницы из Ивано-Франковска Оксана Гошовская и Виктория Булычева ведут TikTok-канал. Назвали блог "Філологині на карантині". На видео исправляют грамматические ошибки.