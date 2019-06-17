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понедельник, 17 июня 2019 20:43

ТНМК отпраздновали день рождения трогательным видео с редкими архивными фото
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Группы ТНМК исполнилось 30 лет
Фото: пресс-служба
Группы ТНМК исполнилось 30 лет
Группы ТНМК исполнилось 30 лет
Фоззи - Александр Сидоренко в детстве
Группы ТНМК исполнилось 30 лет

На прошлой неделе исполнилось 30 лет с основания группы Александром Сидоренко и Константином Жуйков. Коллектив получил название "Новые дома" в честь исторического района Харькова. С 1996 года, с приходом в группу Олега "Фагота" Михайлюты, они переназвались в "Танок на майдані Конґо".

За эти годы группа успела объездить всю Украину, повлиять на развитие хип-хопа в стране и записать ряд песен. На день рождения ТНМК подготовил 2 подарка. Первый - новая песня "Ми смішили Бога". Второй - несколько десятков архивных фотографий, которые до этого видели разве что сами ТНМК и приближенные к ним люди. На этих фото можно увидеть становления группы.

"У нас две даты, которые мы считаем стартовыми. Первая, 14 июня 1989 года - когда я и Константин Жуйков в трудовом лагере решили создать группу. Сначала "Новые дома", затем "Танец на площади Конго". Впоследствии к нам присоединился Фагот, сначала в качестве фаготиста, затем - МС. А осенью 1996 года мы впервые выступили как "Танок на майдані Конґо". Те же люди, но это уже другая музыка. Поэтому 14 июня мы гуляем 30 лет с того момента, как все началось. А осенью - 23 года с тех пор, как вышло", - рассказал Александр Сидоренко - Фоззи.

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28 августа в Киеве группа сыграет свою самую известную программу "Симфо хип-хоп" вместе с оркестром "Слобожанский". Лично поздравить группу и пожелать творческих успехов можно будет на арт-заводе "Платформа".

"У меня часто спрашивают, в чем секрет многолетней популярности группы ТНМК. Мы, как игла в яйце. Мы начали любить этот мир до того, как это стало мейнстримом. Мы понимаем, что только любовь может объединять, ненависть разгоняет людей. Когда теряется ощущение друг друга, наверное, тогда все и заканчивается. Я понимаю, что Фоззи прекрасный человек, как я могу его покинуть?"- прокомментировал Олег Михайлюта - Фагот.

В этом году группа "Танок на майдані Конґо" представил клип на песню "Мій демон". Композиция входит в альбом под названием "7", вышедший в ноябре прошлого года.

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Дата
17
июня

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