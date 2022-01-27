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четверг, 27 января 2022 15:22

Самая молодая миллиардерша в мини с глубоким декольте напомнила о Дне влюбленных
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Американская модель и самая молодая миллиардерша мира 24-летняя Кайли Дженнер, которая вскоре станет матерью во второй раз, поделилась архивным фото.

Звезда прорекламировала собственный бренд косметики в Instagram. Снялась в соблазнительной рекламной кампании, посвященной Дню влюбленных. Фотографировалась, очевидно, еще задолго до публикации, ведь позирует без живота.

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На снимке Дженнер предстала в розовом мини-платье с соблазнительным декольте. Дополнила образ длинными перчатками в тон и босоножками на каблуке. Изгибалась на кровати.

В подписи к фото модель напомнила о том, что скоро будем праздновать День влюбленных, и прорекламировала одну из ее коллекций косметики.

Американская модель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поделилась соблазнительным фото
Фото: instagram.com/kyliejenner
Дженнер скоро станет матерью во второй раз. Поэтому фотосессию, посвященную Дню влюбленных, провели еще задолго до публикации кадров из нее
Американская модель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поделилась соблазнительным фото
Американская модель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поделилась соблазнительным фото
Американская модель и самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поделилась соблазнительным фото

Дженнер стала самой популярной женщиной Instagram. На ее страницу подписалось 300 млн. человек. Звание самой популярной в соцсети она отобрала у певицы Арианы Гранде. У нее 289 млн подписчиков.

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