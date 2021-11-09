Моника Белуччи и Кайли Дженнер: кто из мировых звезд носит наряды украинских брендов

Американская модель и мать самого богатого человека мира Илона Маска 73-летняя Мэй появилась на публике в платье-вышиванке от украинского дизайнера из Львова Юлии Магдич. Также ее заметили в пальто от дизайнера первой леди Украины Екатерины Сильченко.

Маск выбрала белое платье под пояс с вышитым синим орнаментом и бежевое пальто. В этих образах побывала на светском мероприятии в Катаре. О том, что модель выбрала украинское, дизайнеры похвастались на своих страницах в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Made of love❤worldwide🌍 (@yuliya_magdych)

Gazeta.ua подготовила, кто еще из мировых звезд носит одежду украинских брендов.

Самая младшая миллиардерша мира и американская модель Кайли Дженнер еще в августе представила очередную коллекцию косметики. В кампейне позировала в бикини из 24-каратного золота. Его создала дизайнер из Черновцов Наталья Феднер. А еще раньше Дженнер снималась в трикотажном костюме розового цвета от Феднер в рекламе Kylie Skin.

Итальянская актриса Моника Белуччи выбрала для одной из фотосессий платье от украинского бренда Litkovskaya. В 2017 году надела черный наряд с яркой красной вышивкой этого бренда.

Фото: instagram.com/katyasilchenko

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая раньше была "ангелом" Victoria`s Secret, прогулялась по улицам Парижа в шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. Стоимость коричневой шляпы – более 6,5 тыс. грн. Звезда позировала на Вандомской площади в Париже в сентябре.

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Американская модель Дита фон Тиз, которую прозвали королевой бурлеска, тоже выбирает украинское. Ее можно часто увидеть в платьях-вышиванках. Последние выходные лета звезда провела в платье от украинского дизайнера Vita Kin.

В Лос-Анджелесе прошел юбилейный благотворительный вечер LACMA Art+Film. Организаторами ежегодного мероприятия выступили голливудский актер Леонардо Ди Каприо и представительница LACMA Ева Чоу. Прошел 10-й гала-вечер в Музее искусств. В этом году спонсором мероприятия стал модный дом Gucci. Специальные награды получили художники Эми Шеральд и Кьянде Вайли и режиссер Стивен Спилберг. А знаменитости продемонстрировали яркие наряды на изумрудной дорожке LACMA Art+Film.