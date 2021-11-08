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понедельник, 08 ноября 2021 14:04

Невероятные вырезы и экстремальные декольте: чем поражали звезды на гала-вечере LACMA
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В Лос-Анджелесе прошел юбилейный благотворительный вечер LACMA Art+Film. Организаторами ежегодного мероприятия выступили голливудский актер Леонардо Ди Каприо и представительница LACMA Ева Чоу. Прошел 10-й гала-вечер в Музее искусств.

В этом году спонсором мероприятия стал модный дом Gucci. Специальные награды завоевали художники Эми Шеральд и Кьянде Вайли и режиссер Стивен Спилберг. А знаменитости продемонстрировали яркие наряды на изумрудной дорожке LACMA Art+Film.

Gazeta.ua собрала безупречные образы, в которых звезды появились на гала-вечере.

Звезда ленты "50 оттенков серого" Дакота Джонсон поразила эффектным нарядом от Gucci. Появилась в блестящем топе и нежно-розовой макси-юбке.

Американский певец и актер Джаред Лето выбрал белый костюм, украшенный розовыми перьями, от Gucci. Белый наряд надела и американская светская львица Пэрис Хилтон, но другого бренда - Pamella Roland. Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли также посетила мероприятие в белом платье, но от Saint Laurent.

Американские актрисы Эль Феннинг и Кирстен Данст, а также певица Билли Айлиш, пришли в черных платьях от Gucci.

Американская поп-певица Майли Сайрус надела цветастый total look от Gucci x Balenciaga. А рэпер Lil Nas X выбрал желтый наряд, украшенный бежевыми перьями.

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Мексиканская киноактриса Сальма Хайек предстала в блестящем градиентном платье от Gucci. Британская актриса и модель Сиена Миллер восхитила соблазнительным мини от Gucci.

Звезда ленты "50 оттенков серого" Дакота Джонсон поразила эффектным нарядом от Gucci
Фото: Reuters
Рэпер Lil Nas X выбрал желтый наряд, украшенный бежевыми перьями
Американская актриса Эль Феннинг предстала в черном платье с вырезами от Gucci
Мексиканская киноактриса Сальма Гаек предстала в блестящем градиентном платье от Gucci
Американский певец и актер Джаред Лето выбрал белый костюм, украшенный розовыми перьями, от Gucci

Американская певица 52-летняя Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Последняя дуэль". Звезда в эффектном образе пришла поддержать любимого 49-летнего Бена Аффлека.

Презентовали фильм, сценаристом которого выступил Аффлек, в американском Нью-Йорке. Актриса надела сексуальный комплект коричневого цвета, состоящий из макси-юбки и кроп-топа с длинным рукавом. Лопес подчеркнула этим нарядом подтянутую фигуру. Дополнила образ сумкой Tom Ford.

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ноября

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