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понедельник, 11 октября 2021 13:56

В роскошном монохромном наряде. Джей Ло поддержала любимого на премьере фильма
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Джей Ло в эффектном образе пришла поддержать любимого Бена Аффлека
Фото: Reuters
Джей Ло в эффектном образе пришла поддержать любимого Бена Аффлека
Джей Ло в эффектном образе пришла поддержать любимого Бена Аффлека
Звезда захватила роскошным образом
Звезда захватила роскошным образом

Американская певица 52-летняя Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Последняя дуэль". Звезда в эффектном образе пришла поддержать любимого 49-летнего Бена Аффлека.

Презентовали фильм, сценаристом которого выступил Аффлек, в американском Нью-Йорке. Актриса надела сексуальный комплект коричневого цвета, состоящий из макси-юбки и кроп-топа с длинным рукавом. Лопес подчеркнула этим нарядом подтянутую фигуру. Дополнила образ сумкой Tom Ford. Волосы собрала. Актер прошелся по красной дорожке в костюме от Ralph Lauren.

Пара нежно позировала перед камерами и целовалась.

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Американская актриса и певица 52-летняя Дженнифер Лопес потрясла фанатов игривыми снимками с новой фотосессии. Звезда снялась для рекламной кампании бренда обуви.

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