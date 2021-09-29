52-летняя Джей Ло похвасталась фигурой в майке на голое тело

Американская актриса и певица 52-летняя Дженнифер Лопес потрясла фанатов игривыми снимками с новой фотосессии.

Звезда снялась для рекламной кампании бренда обуви. Фото опубликовали в Instagram.

Джей Ло появилась в дерзких образах. Для одного из них звезду одели в белую майку на голое тело, джинсы и шубу. Образ завершил яркий макияж и прическа в виде двух хвостиков.

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Другой наряд - розовый комбинезон с пайетками. Для этого образа Джей Ло распустила ровные волосы.

Фото: @tombachik

Американский актер 49-летний Бен Аффлек восхищается своей подругой 52-летней Дженнифер Лопес. Его половинка выступает образцом для сильных цветных женщин. Она успешна, справедливая и умеет себя вести в бизнес-мире, отметил Аффлек.