Самая молодая миллиардерша отреагировала на слухи о беременности нежным роликом

Американская модель и миллиардерша 24-летняя Кайли Дженнер объявила, что ждет второго ребенка.

Дженнер и рэп-исполнитель 30-летний Трэвис Скотт воспитывают дочь 3-летнюю Сторми. О том, что пара станет родителями во второй раз, теледива сообщила в Instagram. Звезда опубликовала чувственное видео, которым официально подтвердила слухи о беременности.

Фото: скриншот с видео

В ролике самая молодая миллиардерша показала трогательные моменты: положительный тест на беременность, как объявила родным и большой живот. Видео уже просмотрело почти 50 млн пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Некоторые поклонники догадались еще в августе, что модель беременна. Ее тайну выдали снимки в Instagram: у нее быстро менялся маникюр. А на одной из фотографий звезда позировала на фоне дерева, усыпанного клементинами, но оно никак не могло плодоносить в это время года. Фаны догадывались, что Дженнер не хочет показывать текущий внешний вид, поэтому публикует архивные фото.

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Дженнер закрутила роман со Скоттом на фестивале Coachella 2017 года. Через несколько недель забеременела дочерью Сторми. Два года спустя пара приостановила отношения. В июне в этом году вместе посетили светское мероприятие. Этим и подогрели слухи о возобновлении романа.