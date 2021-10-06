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среда, 06 октября 2021 14:57

Голая Кайли Дженнер облилась кровью в жутком тизере: видео 18+
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Американская модель и телезвезда 24-летняя Кайли Дженнер поразила фанатов роликом. Самая молодая миллиардерша снялась в рекламной кампании очередной линейки косметики собственного бренда.

Для съемок звезда полностью разделась и облилась искусственной кровью. В коротком тизере показали обнаженные части тела Дженнер. После этого модель объявила в Instagram, что будущая коллекция ее бренда вдохновлена ​​хоррором "Кошмар на улице Вязов".

"Какая мечта сотрудничать с иконой ужаса", - поделилась она.

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В InstaStories миллиардерша показала подробнее новую линейку: помаду для губ, палитру теней для век, тинт для губ и щек и накладные ресницы.

Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер выпустила тизер для Cosmetics Collab
Фото: скриншот с видео
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер выпустила тизер для Cosmetics Collab
Дженнер снялась в жуткой рекламной кампании
Дженнер снялась в жуткой рекламной кампании
Скоро звезда представит новую линейку косметики собственного бренда

Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер объявила, что ждет второго ребенка.

Дженнер и рэп-исполнитель 30-летний Трэвис Скотт воспитывают дочь 3-летнюю Сторми. Звезда опубликовала чувственное видео, которым официально подтвердила слухи о беременности.

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