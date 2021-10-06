Голая Кайли Дженнер облилась кровью в жутком тизере: видео 18+

Американская модель и телезвезда 24-летняя Кайли Дженнер поразила фанатов роликом. Самая молодая миллиардерша снялась в рекламной кампании очередной линейки косметики собственного бренда.

Для съемок звезда полностью разделась и облилась искусственной кровью. В коротком тизере показали обнаженные части тела Дженнер. После этого модель объявила в Instagram, что будущая коллекция ее бренда вдохновлена ​​хоррором "Кошмар на улице Вязов".

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"Какая мечта сотрудничать с иконой ужаса", - поделилась она.

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В InstaStories миллиардерша показала подробнее новую линейку: помаду для губ, палитру теней для век, тинт для губ и щек и накладные ресницы.

Фото: скриншот с видео

Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер объявила, что ждет второго ребенка. Дженнер и рэп-исполнитель 30-летний Трэвис Скотт воспитывают дочь 3-летнюю Сторми. Звезда опубликовала чувственное видео, которым официально подтвердила слухи о беременности.