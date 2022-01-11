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вторник, 11 января 2022 11:14

Более $1 млн за рекламный пост. Кому из звезд платят больше всего в Instagram
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Британская аналитическая компания Hopper HQ, специализирующаяся на соцсетях, опубликовала список мировых звезд, зарабатывающих больше всего в Instagram. Рейтинг составили на основе внутренних данных, прайсах рекламных агентств и информации о доходах знаменитостей в открытом доступе.

Компания подвела итоги 2021 года и представила список на официальном сайте. В этом году звездой с самой дорогой рекламой в Instagram стал португальский футболист Криштиану Роналду. На его страницу подписаны более 388 млн. людей, а за один рекламный пост спортсмен получает $1,6 млн.

Американский актер Дуэйн Джонсон, лидер прошлогоднего рейтинга, получает за спонсорскую публикацию $1,523 млн. За его жизнью в сети следят более 289 млн пользователей.

В этом году звездой с самой дорогой рекламой в Instagram стал португальский футболист Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Американский актер Дуейн Джонсон, лидер рейтинга в прошлом году, получает за спонсорскую публикацию ,523 млн
Американская певица Арина Гранде имеет также более 289 млн подписчиков, но получает за рекламу меньше - ,510 млн
За страницей американской модели и самой молодой миллиардерши мира Кайли Дженнер следят 299 млн пользователей. Ее рекламный пост стоит ,494 млн
В пятерку лидеров также входит американская исполнительница Селена Гомес со своими 288 млн. подписчиков. За рекламу получает ,468 млн

У американской певицы Арины Гранде также более 289 млн подписчиков, но получает она за рекламу меньше - $1,510 млн. За страницей американской модели и самой молодой миллиардерши мира Кайли Дженнер следят 299 млн пользователей. Ее рекламный пост стоит $1,494 млн.

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В пятерку лидеров также входит американская исполнительница Селена Гомес со своими 288 млн. подписчиков. За рекламу получает $1,468 млн.

Старшая дочь исполнительницы Оли Поляковой 16-летняя Мария рассекретила, сколько зарабатывает в сети. Она активно развивает страницу в Instagram, благодаря чему получает запросы на рекламу.

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