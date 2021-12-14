За неделю - почти две минимальные зарплаты. Сколько дочь Поляковой зарабатывает в Instagram

Старшая дочь исполнительницы Оли Поляковой 16-летняя Мария рассекретила, сколько зарабатывает в сети. Она активно развивает страницу в Instagram, благодаря чему получает запросы на рекламу.

Автор: instagram.com/mashapolyakova Дочь исполнительницы Оли Поляковой Мария рассказала, сколько получает за рекламу в Instagram

Провокационные посты звездного подростка позволяют ей зарабатывать. Она уже поставила собственный рекорд: за неделю ей удалось получить 10 тыс. грн, что равно почти двум официальным минимальным зарплатам. Этим поделилась в интервью программе "Зірковий шлях".

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Мария рассказала, что реклама в ее InstaStories стоит 1,5 тыс. грн, пост - на 1 тыс. грн больше. Реклама от дочери исполнительницы уже пользуется спросом: недавно она повысила цены. По словам девушки, на каждой из ее InstaStories собирается более 40 тыс. просмотров, а посты читают минимум 100 тыс. пользователей.

Исполнительница 37-летняя Оля Полякова поделилась, как относится к брани в песнях дочери 16-летней Марии. Она отметила, что не может запретить девушке проявляться в творчестве. Мария основала панк-группу "Швы" и дала первый концерт в июле. Тогда же на нее и звездную мать обрушилась волна хейта. Пользователи сети возмущались тем, что в одной из песен есть матерные слова.