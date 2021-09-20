Полякова "не одобряет, но поддерживает" 16-летнюю дочь за маты в песнях

Исполнительница 37-летняя Оля Полякова поделилась, как относится к брани в песнях дочери 16-летней Марии. Она отметила, что не может запретить девушке проявляться в творчестве.

Мария основала панк-группу "Швы" и дала первый концерт в июле. Тогда же на нее и звездную мать обрушилась волна хейта. Пользователи сети возмущались тем, что в одной из песен есть матерные слова. Полякова прокомментировала бранную песню дочери в интервью программе "Світське життя".

Артистка поделилась, что она тоже впервые услышала треки девушки на концерте. После выступления Полякова говорила с ней по поводу нецензурной лексики.

"Довольно мало матов. Они есть, но там еще есть и какие-то слова, даже рифмованные. Когда была уже на концерте, поняла, почему она мне ничего не показывала. Потому что когда услышала первое слово "пох*й", чуть не описалась. Я с ней говорила. Говорю: "Ты же понимаешь, что я твоя мать?". А она: "И что? Если ты моя мать, я не имею права развиваться как хочу?", - рассказала певица.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Она отметила, что знает по собственному опыту, как чувствует себя ребенок, когда его не поддерживают. Когда исполнительница хотела вступить в музучилище, мать ее спросила: "А у тебя что, голос есть?".

"Поэтому я знаю, о чем говорю. Не хочу, чтобы мои дети потом всю жизнь доказывали всем, себе и психотерапевту, что они чего-то стоят. Я не одобряю, но поддерживаю. Поет она маты, подумаешь. А Моргенштерн, можно подумать, псалмы поет", - прокомментировала она.

Также звезда призналась, что и сама не пытается избавиться от слов-паразитов или ругательств.

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"Я считаю маты частью твердой жизненной позиции. И если иногда нельзя по-другому, я и сама матерюсь. Поэтому не сильно Машу ругала. Потому что если мать матерится, то что ребенку делать", = добавила она.

В конце июля дочь Оли Поляковой Мария выступила на первом концерте со своей группой "Швы". Среди авторских песен девушки была под названием "Да мне пох*й на твои советы", которая взбудоражила сеть. Впоследствии певица ответила хейтерам, что песня Марии, в отличие от других треков, которые слушает молодежь,"сказки для детей". Через некоторое время девушка отреагировала на критику и объяснила, почему использовала нецензурную брань в песне. Она отметила, что группа пытается бороться против эйджизма и сексизма.