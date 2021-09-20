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понедельник, 20 сентября 2021 16:53

Полякова "не одобряет, но поддерживает" 16-летнюю дочь за маты в песнях
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Исполнительница 37-летняя Оля Полякова поделилась, как относится к брани в песнях дочери 16-летней Марии. Она отметила, что не может запретить девушке проявляться в творчестве.

Мария основала панк-группу "Швы" и дала первый концерт в июле. Тогда же на нее и звездную мать обрушилась волна хейта. Пользователи сети возмущались тем, что в одной из песен есть матерные слова. Полякова прокомментировала бранную песню дочери в интервью программе "Світське життя".

Артистка поделилась, что она тоже впервые услышала треки девушки на концерте. После выступления Полякова говорила с ней по поводу нецензурной лексики.

"Довольно мало матов. Они есть, но там еще есть и какие-то слова, даже рифмованные. Когда была уже на концерте, поняла, почему она мне ничего не показывала. Потому что когда услышала первое слово "пох*й", чуть не описалась. Я с ней говорила. Говорю: "Ты же понимаешь, что я твоя мать?". А она: "И что? Если ты моя мать, я не имею права развиваться как хочу?", - рассказала певица.

Певица Оля Полякова прокомментировала бранную песню дочери 16-летней Марии
Фото: instagram.com/mashapolyakova
Певица Оля Полякова прокомментировала бранную песню дочери 16-летней Марии
Артистка поделилась, что она впервые услышала треки девушки на концерте, как и все
Полякова вместе с мужем-бизнесменом Вадимом воспитывают двух дочерей: 16-летнюю Марию и 9-летнюю Алису
Полякова отметила, что не может запретить девушке проявлять свое творчество

Она отметила, что знает по собственному опыту, как чувствует себя ребенок, когда его не поддерживают. Когда исполнительница хотела вступить в музучилище, мать ее спросила: "А у тебя что, голос есть?".

"Поэтому я знаю, о чем говорю. Не хочу, чтобы мои дети потом всю жизнь доказывали всем, себе и психотерапевту, что они чего-то стоят. Я не одобряю, но поддерживаю. Поет она маты, подумаешь. А Моргенштерн, можно подумать, псалмы поет", - прокомментировала она.

Также звезда призналась, что и сама не пытается избавиться от слов-паразитов или ругательств.

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"Я считаю маты частью твердой жизненной позиции. И если иногда нельзя по-другому, я и сама матерюсь. Поэтому не сильно Машу ругала. Потому что если мать матерится, то что ребенку делать", = добавила она.

В конце июля дочь Оли Поляковой Мария выступила на первом концерте со своей группой "Швы". Среди авторских песен девушки была под названием "Да мне пох*й на твои советы", которая взбудоражила сеть.

Впоследствии певица ответила хейтерам, что песня Марии, в отличие от других треков, которые слушает молодежь,"сказки для детей".

Через некоторое время девушка отреагировала на критику и объяснила, почему использовала нецензурную брань в песне. Она отметила, что группа пытается бороться против эйджизма и сексизма.

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