24-летняя модель стала самой популярной женщиной Instagram

Фото: instagram.com/kyliejenner

24-летняя американская модель Кайли Дженнер стала самой популярной женщиной Instagram.

На ее страницу подписалось 300 млн. человек, передает CNN.

Звание самой популярной в соцсети она отобрала у певицы Арианы Гранде. Она имеет 289 млн подписчиков.

Дженнер известна участием в телешоу "Семейство Кардашян".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За неделю - почти две минимальные зарплаты. Сколько дочь Поляковой зарабатывает в Instagram

Самый популярный аккаунт в Instagram принадлежит игроку "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду. На него подписано 389 млн.

Британская аналитическая компания Hopper HQ опубликовала список мировых звезд, зарабатывающих больше всего в Instagram. Рейтинг составили на основе внутренних данных, прайсах рекламных агентств и информации о доходах знаменитостей в открытом доступе. В 2021 году звездой с самой дорогой рекламой в Instagram стал португальский футболист Криштиану Роналду. На его страницу подписаны более 388 млн человек, а за одно рекламное сообщение спортсмен получает $1,6 млн.