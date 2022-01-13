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четверг, 13 января 2022 18:26

24-летняя модель стала самой популярной женщиной Instagram
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24-летняя американская модель Кайли Дженнер стала самой популярной женщиной Instagram
Фото: instagram.com/kyliejenner
На ее страницу подписалось 300 млн человек
Дженнер известна участием в телешоу "Семейство Кардашян"

24-летняя американская модель Кайли Дженнер стала самой популярной женщиной Instagram.

На ее страницу подписалось 300 млн. человек, передает CNN.

Звание самой популярной в соцсети она отобрала у певицы Арианы Гранде. Она имеет 289 млн подписчиков.

Дженнер известна участием в телешоу "Семейство Кардашян".

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Самый популярный аккаунт в Instagram принадлежит игроку "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду. На него подписано 389 млн.

Британская аналитическая компания Hopper HQ опубликовала список мировых звезд, зарабатывающих больше всего в Instagram. Рейтинг составили на основе внутренних данных, прайсах рекламных агентств и информации о доходах знаменитостей в открытом доступе. В 2021 году звездой с самой дорогой рекламой в Instagram стал португальский футболист Криштиану Роналду. На его страницу подписаны более 388 млн человек, а за одно рекламное сообщение спортсмен получает $1,6 млн.

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13
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