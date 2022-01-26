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четверг, 27 января 2022 01:45

"Мисс Украина-Вселенная" прикрыла голые прелести шелком для пикантного фотосета
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Модель из Днепра Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021", продемонстрировала горячие фото.

На серии снимков, опубликованной в Instagram, поразила сеть пикантной фотосессией. Позировала голой, а тело прикрыла шелковой тканью.

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"Мой любимый образ", - подписала Неплях смелый кадр.

Модель Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", восхищает пользователей пикантными фото
Фото: instagram.com/neplyah/
Модель Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", восхищает пользователей пикантными фото
Модель Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", восхищает пользователей пикантными фото
Модель Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", восхищает пользователей пикантными фото
Модель Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", восхищает пользователей пикантными фото

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021" стала представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху.

Церемония награждения прошла в Израиле. Корону победительницы вручила "Мисс Вселенная-2020" Андреа Меза, говорится на странице конкурса в Instagram.

Второе место на "Мисс Вселенная-2021" досталось участнице из ЮАР Лаллели Мсване, а третье заняла Надиа Ферейра из Парагвая.

Харнааз Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить на "Мисс Вселенной". Недавно она также завоевала титул "Мисс Дева-2021", а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019.

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