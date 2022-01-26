"Мисс Украина-Вселенная" прикрыла голые прелести шелком для пикантного фотосета

Модель из Днепра Анна Неплях, представлявшая Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021", продемонстрировала горячие фото.

На серии снимков, опубликованной в Instagram, поразила сеть пикантной фотосессией. Позировала голой, а тело прикрыла шелковой тканью.

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"Мой любимый образ", - подписала Неплях смелый кадр.

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021" стала представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху.

Церемония награждения прошла в Израиле. Корону победительницы вручила "Мисс Вселенная-2020" Андреа Меза, говорится на странице конкурса в Instagram.

Второе место на "Мисс Вселенная-2021" досталось участнице из ЮАР Лаллели Мсване, а третье заняла Надиа Ферейра из Парагвая.

Харнааз Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить на "Мисс Вселенной". Недавно она также завоевала титул "Мисс Дева-2021", а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019.