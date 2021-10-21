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пятница, 22 октября 2021 00:11

Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
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21 октября состоялся 30-й финальный конкурс "Мисс Украина-2021". 25 женщин боролись за звание победительницы и корону из белого золота, стоимостью $3 млн.

Одержала победу участница под номером девять - Александра Яремчук. Ей 22 года, родом из Винницкой области. Окончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". Более 10 лет занимается профессионально танцами и не представляет жизнь без спорта. Об этом сообщали организаторы конкурса в Instagram.

Gazeta.ua собрала самые соблазнительные фото королевы красоты.

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Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021"
Фото: instagram.com/yaremchuuk
Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021"
Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021"
Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021"
Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021"

Мисс Украина-Вселенная 27-летнюю Анну Неплях "захейтили" за то, что она разговаривает на русском языке. Говорит, ее директ завален критикой. Публика якобы убеждена, что она не знает родной язык.

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