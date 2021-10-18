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понедельник, 18 октября 2021 18:13

Мисс Украина-Вселенная захейтили за русский. Она ответила

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Мисс Украина-Вселенная захейтили за русский. Она ответила
Анна Неплях с детства участвует в конкурсах красоты. Была известна публике благодаря участию в романтическом реалити-шоу "Холостяк-10", где боролась за сердце Макса Михайлюка. Фото: instagram.com/neplyah

Мисс Украина-Вселенная 27-летнюю Анну Неплях "захейтили" за то, что она разговаривает на русском языке. Говорит, ее директ завален критикой. Публика якобы убеждена, что она не знает родной язык.

Красавица перешла на украинский и резко ответила хейтерам в Instagram. Отметила, что у нее достаточно интеллекта, чтобы свободно общаться на украинском языке.

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"За последние сутки я получила миллион обвинений, что я в своем блоге пишу сообщения и говорю по-русски, потому что не знаю украинского. У меня достаточно интеллекта, чтобы говорить чистым языком, а не пятнать ее суржиком", - заявила Анна Неплях.

Добавила, что она родилась и выросла в Днепре, где 90% населения говорит на русском языке. Ее семья не исключение. Так, Мисс Украина-Вселенная якобы "заслуживает самовыражаться таким языком, на котором ей удобно".

В пятизвездочном киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина Вселенная-2021 16 октября. Его победительницей стала участница шоу "Холостяк", 27-летняя Анна Неплях из Днепра.

Теперь она будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.

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18
октября

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