Фреймут после скандального интервью "Мисс Украина-Вселенная" рассказала о водочном этикете

Ведущая 39-летняя Ольга Фреймут поделилась советами по этикету после интервью "Мисс Украина-Вселенная-2021" Анны Неплях, которая призналась, что пьет водку. Преподавательница этикета подчеркнула, что настоящим леди не рекомендуется пить такой крепкий напиток. Исключение - если водка есть в составе коктейлей.

Фреймут отметила, что от этого крепкого алкоголя "волочатся ноги, портится дикция, глаза рассматривают нос и даже симпатичная дама становится похожей на креветку". О водочном этикете звезда рассказала в Instagram.

"Вообще крепкий алкоголь, как виски или бренди, не закусываем. Все эти шоколадки и кружочки лимона с воткнутыми зубочистками - выдумка алкоголиков. Но водка - исключение. Ее закусывать нужно. Желательно икрой, а не луковицей. Водку пьем охлажденной из рюмки. До дна. Нос локтем не потираем. Хлебом и другими продуктами или предметами не занюхиваем. Между первой и второй рюмкой паузы не делаем. Пьем одну рюмку за другой. Употребление водки требует тостов во время трапезы", - поделилась она.

Фото: instagram.com/freimutolia

Ведущая отметила, что водку употребляют из-за "печальных жизненных обстоятельств". А для празднования лучше выбрать шампанское.

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"Я сама пью водку. Но только в коктейлях", - добавила Фреймут.

Мисс Украина-Вселенная 27-летнюю Анну Неплях захейтили из-за того, что она говорит на русском языке. Говорит, ее директ завален критикой. Публика якобы убеждена, что она не знает родного языка. Также ее раскритиковали за то, что модель призналась, что любит употреблять водку.