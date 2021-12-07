"Мисс Украина-Вселенная" в роскошном платье украсила обложку австрийского глянца

Модель Анна Неплях, которая будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", снялась для digital-обложки L'officiel Austria.

Звезда предстала перед объективом казахстанского фотографа Елены Псаревой. Снимками поделились в Instagram издания.

Для фотосета ей подобрали пышное кутюрное платье желтого цвета от ливанского модельера Жоржа Хобейки.

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Фото: Елена Псарева для L’officiel Austria

Нынешняя представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" Анна Неплях примерила национальный костюм. Он называется "Вышитый код Украины" и весит более 15 кг. К созданию костюма привлекли более 10 мастеров разных ремесел: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, мастер по металлу.