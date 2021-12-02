"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"

Фото: facebook.com/MissUniverseUkraine

Нынешняя представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" Анна Неплях примерила национальный костюм. Он называется "Вышитый код Украины" и весит более 15 кг.

Об этом сообщили в Facebook "Мисс Вселенная Украина".

Отмечается, что к созданию костюма привлекли более 10 мастеров разных ремесел: швеи, вышивальщицы, мастерица по лозоплетению, мастер по металлу.

"Именно красота украинской вышивки стала вдохновением для создания костюма. Его автор, дизайнер Шевчук Наталья, стремилась показать разнообразие, богатство и уникальность вышивки разных регионов в одном образе и познакомить с красотой процесса вышивания", - говорится в сообщении.

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Костюм состоит из четырех элементов. Это каркасная юбка, корсет, наплечная конструкция и цветы на ней.

Каркасная юбка костюма украшена 25 пяльцами с вышивками по количеству регионов Украины. Корсет костюма из натуральной лозы является данью искусству лозоплетения. Цветы на наплечной конструкции именно те, которые используются в традиционных украинских венках, отметили в сообщении.

Многие пользователи сети в комментариях раскритиковали костюм за безвкусицу. Утверждают, что он "наляпистый" и ничего общего с украинской вышиванкой не имеет. Некоторые пишут, что ленты напоминают российский триколор, а наплечная конструкция – кокошник.

Писали следующее:

"Если это конкурс на худший наряд, то это победа. Очень досадно, что мир увидит Украину такой".

"Так к модели прикреплена фотозона"

"Страшное. Как палатка на Сорочинской ярмарке"

"Это просто ужас"

"Кокошник однако"

"Вся конструкция очень похожа на елку "януковища", да еще и украшенную якtsапским триколором. Символично, ага.... Спасибо, очень спасибо за такое позорище"

"Это кто заказал так позорить Украину? Для сельского конкурса и то по цветам не подходит. Сделали из красотки рагульское чучело"

"Какая безвкусица. Нет слов"

"Борщ, вареники, голубцы, банош, пампухи бросили в одну миску. "Приятного аппетита"

"На голове кокошник, от него болтается триколор, а нижняя корзина имитирует сарафан. Где здесь об Украине?"

"Такое впечатление, что дизайнер не знала куда девать искусственные цветы и корзины из 1990-х, сохранившиеся в мамином серванте, и не придумала ничего лучше, чем похвастаться ими на конкурсе"

Анну Неплях "захейтили" за то, что она разговаривает на русском языке. Говорит, ее директ завален критикой. Публика якобы убеждена, что она не знает родной язык.