Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты

Владимир Зеленский надел русскую косоворотку на День вышиванки. Фото: @zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский оскандалился в сети из-за российской косоворотки, которую он надел на День вышиванки.

Специалисты в области этнологии прокомментировали ситуацию с рубашкой главы государства, пишет BBC.

"Такие рубашки косовороткового типа были больше распространены в России и Беларуси. Традиционно у нас таких не было", - сообщила дизайнер Елена Дидык, которая специализируется на вышиванках.

По словам этнолога Оксаны Косминой, смещенный в сторону воротничок - не всегда является признаком именно российской косоворотки.

"О смещенной в сторону застежки и того, что это непременно российская косоворотка - нет, необязательно. Такой крой был так же характерен и для традиционных украинских рубашек. Как мужских, так и женских. То есть в самом крое нет ничего такого, о чем можно было бы говорить, что это что-то не наше и обязательно российское", - прокомментировала она.

Однако даже в украинских традициях при смещении в сторону воротника вышивка оставалась в центре рубашки.

"В этом случае вышивкой сбоку подчеркнули этот крой, и такой прием был более характерным для российских традиционных сорочек. Поэтому действительно, это колоссальный ляп в работе команды президента. Такой вариант действительно больше воспринимается как российская косоворотка", - объяснила Космина.

По ее словам, наряд первой леди Елены Зеленской выглядит вполне "по-нашему". Однако для традиционной вышивки слишком глубокое декольте и не совсем правильно расположен декор.

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Вышиванковый скандал прокомментировал дизайнер сорочек Артем Климчук. По его словам, он создавал рубаху для Зеленского по старинным образцам оригинальных вышивок, найденных в музейных архивах Днепропетровской области.

"При создании вышиванки для Владимира, за основу мы взяли национальный костюм Днепропетровского региона. Для востока Украины боковой разрез на рубашке был довольно типичным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз. Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку. Хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях", - прокомментировал Климчук.

20 мая отмечают международный День вышиванки. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в украинской национальной одежде и попал в скандал. Пользователи сети заметили, что президент одет не в украинскую вышиванку, а в российскую косоворотку.