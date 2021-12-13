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понедельник, 13 декабря 2021 07:53

Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
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Представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021"
Фото: instagram.com/missuniverse
Представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021"
Представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021"
Представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021"

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021" стала представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху.

Церемония награждения прошла в Израиле. Корону победительницы вручила "Мисс Вселенная-2020" Андреа Меза, говорится на странице конкурса в Instagram.

Второе место на "Мисс Вселенная-2021" досталось участнице из ЮАР Лаллели Мсване, а третье заняла Надиа Ферейра из Парагвая.

Харнааз Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить на "Мисс Вселенной". Недавно она также завоевала титул "Мисс Дева-2021", а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019 года.

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Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Харнааз Сандху родом из города Чандигарха. Работает моделью и актрисой. Она принимает участие в конкурсах красоты с подросткового возраста. Как победительница "Мисс Вселенная-2021" Сандху будет проживать в Нью-Йорке и участвовать в ряде мероприятий по всему миру.

Мисс Вселенная – это международный конкурс красоты, основанный в 1952 году и входящий в Большую четверку конкурсов красоты. За корону ежегодно соревнуются около 80 девушек из разных стран.

В этом году от Украины приняла участие 27-летняя Анна Неплях из Днепра.

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Дата
13
декабря

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