Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы

Фото: instagram.com/missuniverse

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021" стала представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху.

Церемония награждения прошла в Израиле. Корону победительницы вручила "Мисс Вселенная-2020" Андреа Меза, говорится на странице конкурса в Instagram.

Второе место на "Мисс Вселенная-2021" досталось участнице из ЮАР Лаллели Мсване, а третье заняла Надиа Ферейра из Парагвая.

Харнааз Сандху стала третьей индийкой, которой удалось победить на "Мисс Вселенной". Недавно она также завоевала титул "Мисс Дева-2021", а в 2019 году получила корону Femina Miss India 2019 года.

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Харнааз Сандху родом из города Чандигарха. Работает моделью и актрисой. Она принимает участие в конкурсах красоты с подросткового возраста. Как победительница "Мисс Вселенная-2021" Сандху будет проживать в Нью-Йорке и участвовать в ряде мероприятий по всему миру.

Мисс Вселенная – это международный конкурс красоты, основанный в 1952 году и входящий в Большую четверку конкурсов красоты. За корону ежегодно соревнуются около 80 девушек из разных стран. В этом году от Украины приняла участие 27-летняя Анна Неплях из Днепра.