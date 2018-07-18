Пышногрудая подруга Криштиану Роналду засветила аппетитную фигуру в бикини

Футболист Криштиану Роналду перед тем, как поехать в Турин, отправился на отдых с невестой и матерью своей дочери Аланы, Джорджиной Родригес в Грецию.

Пара нежилась на яхте в кругу друзей, а Джорджина щеголяла фигурой в бикини.

Позже в соцсети влюбленные запостил совместную фотографию, а недавно папарацци показала больше фото.

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Джорджина и капитан сборной Португалии по футболу начали встречаться осенью 2016 года, а через год у пары родилась дочь Алана Мартина, которая стала четвертым ребенком футболиста.