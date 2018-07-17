Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы

Модель Алексис Скай, известная своими отношениями с рэпером Вилли Максвеллом известного также, как Fetty Wap, запостила очередное откровенное фото.

Звезда щеголяет татуйованнимы ягодицами в откровенном наряде.

Алексис часто привлекает внимание своими откровенными фото. Модель ранее участвовала в реалити-шоу Love & Hip Hop: Hollywood in 2017.

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На красной дорожке Алексис позирует в откровенном наряде и фотографируется топлес.