Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере

Певица Бритни Спирс снова оконфузилась на сцене.

Звезда во время шоу Piece of Me не удержала грудь в бюстгальтере.

Певица допела трек 2005 года Do Somethin 'и после этого поправила одежду за кулисами.

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Поддерживал Бритни на концерте ее бофренд Сэм Асгари.

"Настоящая чудо-женщина", - написал в соцсети у фото со Спирс ее любимый.

Бритни Спирс воспитывает двух сыновей от брака с Кевином Федерлайном. Недавно ее бывший требовал, чтобы она увеличила алименты, которые платит ему.

С Сэмом Асгари Спирс познакомилась на съемках клипа на ее песню Slumber Party в 2016.