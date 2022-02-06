"Подарил не для того, чтобы я свалила" - Полякова раскрыла, что получила на день рождения от мужа

Певица Оля Полякова, которая 17 января праздновала 38-летие, рассказала о подарке от любимого.

Звезда организовывала вечеринку по случаю в одном из ресторанов Киева. О том, что подарил супруг-бизнесмен Вадим Поляков, поделилась в программе "Світське життя", передает Gazeta.ua.

"Во-первых, он оплатил вечеринку. Это тоже очень классно. Во-вторых, он наконец-то купил мне чемодан. Я очень хотела большой чемодан от одной дорогой компании. Он мне на прошлый (день рождения. - Gazeta.ua) подарил небольшую, а на этот уже подарил большую", - поделилась исполнительница.

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Звезда пошутила, что это не был намек от любимого, чтобы она уезжала от него.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Когда он мне ее подарил, то сказал: "Я ни на что не намекаю". Поэтому он подарил мне чемодан не для того, чтобы я свалила с его жизни", - добавила она.

Старшая дочь Мария подарила звездной матери ювелирное украшение. Она купила крестик с изумрудами за свои деньги.

Полякова показала, как отдыхала за городом вместе с дочками Марией и Алисой. Артистка опубликовала видео, в котором похвасталась загородным домом. Сняла белый камин и комнату с панорамными окнами в пол. Также звезда показала дочерей, отдыхавших на диване.