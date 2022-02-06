"Подарил не для того, чтобы я свалила" - Полякова раскрыла, что получила на день рождения от мужа

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1368
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 450
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 855
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 963
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 324
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1116
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 8091
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
5
5
10
15
10
После публичного каминг-аута: Melovin встречается с участницей &quot;Танців із зірками&quot;
После публичного каминг-аута: Melovin встречается с участницей "Танців із зірками"
&quot;Подарил не для того, чтобы я свалила&quot; - Полякова раскрыла, что получила на день рождения от мужа
"Подарил не для того, чтобы я свалила" - Полякова раскрыла, что получила на день рождения от мужа
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой
70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
Видео
Все видео
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки
С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки
Женственная Jerry Heil сбежала из свидания и спела о несчастливой любви
Женственная Jerry Heil сбежала из свидания и спела о несчастливой любви
Первый за 6 лет: Red Hot Chili Peppers сняли яркий клип на трек с предстоящего альбома
Первый за 6 лет: Red Hot Chili Peppers сняли яркий клип на трек с предстоящего альбома
Семь лет без Кузьмы: вспоминаем самые известные песни культового артиста
Семь лет без Кузьмы: вспоминаем самые известные песни культового артиста
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 261
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 774
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1665
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1017
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 567
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
воскресенье, 06 февраля 2022 19:34

"Подарил не для того, чтобы я свалила" - Полякова раскрыла, что получила на день рождения от мужа
5

  Комментировать

Певица Оля Полякова, которая 17 января праздновала 38-летие, рассказала о подарке от любимого.

Звезда организовывала вечеринку по случаю в одном из ресторанов Киева. О том, что подарил супруг-бизнесмен Вадим Поляков, поделилась в программе "Світське життя", передает Gazeta.ua.

"Во-первых, он оплатил вечеринку. Это тоже очень классно. Во-вторых, он наконец-то купил мне чемодан. Я очень хотела большой чемодан от одной дорогой компании. Он мне на прошлый (день рождения. - Gazeta.ua) подарил небольшую, а на этот уже подарил большую", - поделилась исполнительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В кругу близких: Брежнева отпраздновала 40-летие со своим "садовником"

Звезда пошутила, что это не был намек от любимого, чтобы она уезжала от него.

Певица Оля Полякова рассказала, что получила в подарок от мужа на день рождения
Фото: instagram.com/polyakovamusic
17 января звезда отметила 38-летие
Певица Оля Полякова рассказала, что получила в подарок от мужчины на день рождения
17 января звезда отметила 38-летие
Позирует с мужем-бизнесменом Вадимом и дочерьми Марией и Алисой

"Когда он мне ее подарил, то сказал: "Я ни на что не намекаю". Поэтому он подарил мне чемодан не для того, чтобы я свалила с его жизни", - добавила она.

Старшая дочь Мария подарила звездной матери ювелирное украшение. Она купила крестик с изумрудами за свои деньги.

Полякова показала, как отдыхала за городом вместе с дочками Марией и Алисой. Артистка опубликовала видео, в котором похвасталась загородным домом. Сняла белый камин и комнату с панорамными окнами в пол. Также звезда показала дочерей, отдыхавших на диване.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Подарил не для того, чтобы я свалила" - Полякова раскрыла, что получила на день рождения от мужа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 1 Просмотров: 32472
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 18792
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 13563
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 12719
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 11908
Знаменитости
После публичного каминг-аута: Melovin встречается с участницей "Танців із зірками"
После публичного каминг-аута: Melovin встречается с участницей "Танців із зірками"
5
 Просмотров: 45
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
10
 Просмотров: 2232
70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой
70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой
15
 Просмотров: 1404
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 6921
Для голливудского портфолио: Холли Берри, Камбербетч и еще 23 кинозвезды предстали в стильных образах
Для голливудского портфолио: Холли Берри, Камбербетч и еще 23 кинозвезды предстали в стильных образах
25
 Просмотров: 2034
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
2
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Голосов: 44171
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть