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понедельник, 06 декабря 2021 17:07

"На свидания не хожу" - как Позитив налаживает личную жизнь после развода

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Экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, сценическое имя Позитив, откровенно поделился деталями личной жизни после развода. Еще летом исполнитель с женой-дизайнером Анной Андрийчук сообщили, что развелись. Пара была вместе 13 лет, восемь из которых - в браке.

Автор: instagram.com/positiff
  Позитив поделился деталями личной жизни после развода
Позитив поделился деталями личной жизни после развода

Новость о разводе ошарашила фанов артиста. О том, что происходит в личной жизни сейчас, рассказал за кулисами шоу "Где логика" на "Новом канале".

"На свидание не хожу. Сейчас занят работой над собой и сольным альбомом. У меня свидание с музыкой и студией. Конечно, если кто-то меня пригласит, то с удовольствием пойду", - сказал он.

По словам исполнителя, он сейчас не чувствует себя одиноким.

"Мне комфортно, ушел в творчество. Это плюс после развода: ты можешь заняться собой. В отношениях делишь время и энергию 50 на 50. А теперь иначе", - поделился мужчина.

Позитив признался, что открыт для знакомств.

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"Всегда готов. Это будет тяжело, конечно, потому что я сложный мужчина. Со всеми творческими людьми нелегко. Но всегда открыт для общения", - добавил певец.

Жена артиста Алексея Завгороднего, сценическое имя Позитив, Анна Андрийчук-Завгородняя впервые поделилась причиной развода. Пара разорвала отношения после 13 совместных лет.

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