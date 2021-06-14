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понедельник, 14 июня 2021 13:24

"Хочу семью" - жена экс-участника "Время и Стекло" назвала причину их развода
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Жена артиста Алексея Завгороднего, у которого сценическое имя Позитив, Анна Андрийчук-Завгородняя впервые поделилась причиной их развода. Пара разорвала отношения после 13 совместных лет.

Также дизайнер прокомментировала слухи об изменах мужа. Об этом рассказала в программе "Світське життя".

"Это не было решением одного дня. Я так долго тянула кота за одно место, что момент наступил. У него всегда на первом месте были работа и музыка. Мне не 18 лет, я хочу семью, ребенка. Поэтому думаю, что это и стало самой большой причиной", - отметила она.

По ее словам, у них с Позитивом не сложилось с детьми. Сам артист не был против.

Анна Андрийчук-Завгородняя назвала причины развода с Позитивом
Фото: instagram.com/annchuk
Анна Андрийчук-Завгородняя назвала причины развода с Позитивом
Анна Андрийчук-Завгородняя назвала причины развода с Позитивом
Позитив и Анна Андрейчук-Завгородняя разводятся
Позитив и Анна Андрейчук-Завгородняя разводятся

Также Андрийчук-Завгородняя высказалась о слухах, что певец изменял ей.

"Он популярный артист, он красивый. Конечно, про измены говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Естественно, я это слышала. Но я жена, выбравшая мужа артиста. Поэтому с этим жила", - добавила она.

Бывшие супруги начали жить отдельно больше двух лет назад.

"Первый год мы пытались встречаться. Была романтика. Ми ездили в путешествие и планировали будущее. Я хотела, чтобы мы сохранили мемью", - отметила дизайнер.

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Отношения с Позитивом женщина описывает как "деловые, но неплохие". Пока что длится бракоразводный процесс. Завгородние продали и поделили пополам общую квартиру.

Дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя впервые рассказала, как они с мужем 31-летним Алексеем Завгородним, более известным как Позитив, дошли до развода. Осенью прошлого года появились слухи о том, что супруги разорвали отношения. Недавно экс-участник "Время и Стекло" тоже подтвердил, что они больше не вместе.

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