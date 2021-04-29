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четверг, 29 апреля 2021 15:57

Были вместе 13 лет: экс-жена Позитива впервые рассказала, как они дошли до развода
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Дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя впервые рассказала, как они с мужем 31-летним Алексеем Завгородним, более известным как Позитив, дошли до развода. Осенью прошлого года появились слухи о том, что супруги разорвали отношения. Недавно экс-участник "Время и Стекло" тоже подтвердил, что они больше не вместе.

В седьмой серии реалити "Девочки рулят", которое публикуют на YouTube-канале Насти Каменских, Андрийчук-Завгородняя поделилась, почему решила расстаться. Женщина отметила, что отношения с Позитивом, которые длились 13 лет, завершено.

Дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя впервые рассказала, как она с мужем Алексеем Завгородним, более известным как Позитив, дошли до развода
Фото: instagram.com/annchuk
Дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя впервые рассказала, как она с мужем Алексеем Завгородним, более известным как Позитив, дошли до развода
Дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя впервые рассказала, как она с мужем Алексеем Завгородним, более известным как Позитив, дошли до развода
Дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя впервые рассказала, как она с мужем Алексеем Завгородним, более известным как Позитив, дошли до развода
Дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя впервые рассказала, как она с мужем Алексеем Завгородним, более известным как Позитив, дошли до развода

"С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это - отражение взаимной любви и поддержки. Когда осознаешь, что все пришло к логическому завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься, возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце - нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть, а кому-то - больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение. Мы больше не муж и жена", - рассказала дизайнер.

Андрийчук-Завгородняя поблагодарила экс-мужа за тот опыт, который приобрела в отношениях.

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"Теперь я с легкостью вхожу в новый этап. С очищенным от обид сердцем, без тоски и одиночества. Даже когда было тяжело и страшно, я всегда знала, что у меня есть я. И я справлюсь. Все лучшее впереди", - добавила она.

Анна Андрийчук-Завгородняя и Алексей Завгородний познакомились еще в школе. Начали встречаться, когда им было по 15 лет. Пара поженилась в 2013 году.

Слухи о том, что супруги развелись, появились осенью прошлого года. Тогда говорили, что причиной разрыва стала партнерша Позитива в шоу "Танцы со звездами" Юлия Сахневич.

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