Коллеги воплотили мечту ведущей Шовкопляс на ее день рождения

Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

Ведущая "Сніданку з 1+1", волонтер проекта "Исполни мечту" Неля Шовкопляс отпраздновала 34-летие 26 января.

Коллеги телеведущей подготовили сюрприз во время прямого эфира. Егор Гордеев поздравил Шовкопляс сначала букетом цветов.

Позже Гордеев вынес необычный торт. На фотографии изображена Шовкопляс в голубом наряде, а торт - продолжение платье, украшенное жемчугом.

Также звезде подарили сертификат на курс арт-терапии - рисование эмоций. Шовкопляс занимается психосоматикой 2 года.

"Несколько недель назад я впервые увидела этот курс в Instagram. Мне всегда нравится все, что связано с психологией, психосоматикой, эмоциями, самовыражением и я поняла: наступит время и я попробую. Сформировала запрос, отправила его во Вселенную и отпустила. И мечта осуществилась с помощью моих коллег ", - отметила ведущая.

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Также 26 января Индия отмечает День Республики. К этому празднику 4 ведущих - Гордеев и Шовкопляс, Людмила Барбир и Руслан Сеничкин - одели национальные костюмы: женщины в сари, мужчины - в шервани.

30 ноября телеведущая Людмила Барбир отпраздновала день рождения. В прямом эфире "Сніданок з 1+1" именинница появилась в изумрудном костюме. Первые поздравления Людмила Барбир получила от соведущего Руслана Сеничкина. Огромный и тяжелый овощной букет - с цукини, грибов, перца и других овощей.