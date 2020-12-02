Как звезды и родные поздравляли Людмилу Барбир с днем ​​рождения

30 ноября телеведущая Людмила Барбир отпраздновала день рождения.

В прямом эфире "Сніданок з 1+1" именинница появилась в изумрудном костюме. Первые поздравления Людмила Барбир получила от соведущего Руслана Сеничкина. Огромный и тяжелый овощной букет - с цукини, грибов, перца и других овощей.

И еще один сюрприз от команды программы заставил ведущую прослезиться и не сдерживать эмоции радости просто в прямом эфире. На всю страну телезвезду поздравила родная младшая сестра Люди - Анна, которая живет в городе Вижница Черновицкой области.

"Люда, поздравляю с днем ​​рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, пусть все в твоей жизни будет прекрасно, творческого вдохновения тебе, моя звездочка. Мы все тебя очень любим, обнимаем. Ты лучшая сестренка в мире",- поздравила Людмилу сестра.

Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

Не теряя возможности Руслан Сеничкин поинтересовался у Анны, какой Барбир была в детстве. По словам Ани, она благодарна родителям, Богу за прекрасную сестру, которая с детства ей во всем помогала, особенно учить английский язык. Аня рассказала, что Людмила всегда могла защитить сестру, если что-то случалось.

Не остались и в стороне коллеги по шоу-бизнесу, которые засыпали телеведущую поздравлениями в сторис и личных сообщениях.

"Люда, как круто, что ты появилась в жизни многих людей и меняешь смысл к лучшему. Ценю и уважаю. С днем рождения", - написал Руслан Сеничкин в своем Instagram.

"Долголетия и благополучия, Людмила. Крепкого здоровья и активной светской жизни", - написала в сторис Екатерина Осадчая.

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"Мой дорогой цветочек, с днем ​​рождения. Пусть все удается", - поздравила танцовщица Яна Цибульская, жена Дмитрия Жука, с которым Барбир танцевала в "Танцях з зірками".

В октябре журнал "Фокус" традиционно представляет рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины". В этом году в топ попали сразу 4 популярные телеведущие канала "1+1" - Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран и Катя Осадчая. Редакционная коллегия журнала сформировали список женщин, которые оказывают наибольшее влияние на политические, экономические, общественные и культурные процессы в стране. В обсуждении участвовали эксперты.