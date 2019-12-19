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четверг, 19 декабря 2019 14:53

Кейт Уинслет отказалась сотрудничать с оскароносным режиссером
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В этот день 22 года назад в США состоялась премьера "Титаник", одного из самых успешных фильмов в истории кинематографа. Режиссером ленты, а также сценаристом, продюсером и сомонтажником стал Джеймс Кэмерон.

Кинолента рассказывает о двух молодых людей из разных социальных слоев, случайно знакомятся на борту лайнера и влюбляются. Драматические события, а также характеры персонажей разворачиваются фоне путешествия от старого мира Европы к новому - Америки, переплывая северную Атлантику в 1912-м.

Кульминацией истории становится столкновения корабля с айсбергом, который проламывает его ниже ватерлинии. Судно начинает тонуть.

В фильме о гибели Титаника главные роли сыграли Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо.

Дистрибьютором фильма в Северной Америке была компания Paramount Pictures, а в остальном мире - 20th Century Fox. Бюджет составил рекордные для того времени $ 200 млн, при заложенных $ 160 млн.

Начало проката был не слишком оптимистичен, но скоро ситуация изменилась кардинально. Титаник стал самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всем мире свыше $1,800 млрд. Этот рекорд держал 12 лет. Его превысил другой фильм Джеймса Керемона "Аватар" 2009-го.

"Титаник" получил 14 номинаций на "Оскар". За всю историю премии такое же количество номинаций получили всего два фильма "Все о Еве" 1950-го и "Ла-Ла-Ленд" 2016-го. Всего лента собрала 11 статуэток от киноакадемии, три из которых унес Кэмерон - за лучший фильм, как продюсер, за режиссуру и за монтаж.

Актеры остались без наград. Кейт Уинслет получила одну номинацию в категории "лучшая женская роль", а Леонардо Ди Каприо даже не пригласили на церемонию вручения. В общем фильм Титаник получил 91 награду.

Кадры из фильма
Фото: Paramount Pictures
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма

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После совместной работы над картиной, Кейт Уинслет заявила, что больше никогда не будет работать с Джеймсом Кэмероном, исключение - очень большой гонорар. На съемках "Титаника" актриса заболела пневмонией. Ведь сцены, где ее героиня ищет Джека на затонувшем корабле и ныряет в ледяную воду Атлантического океана - реальные. Режиссер не мог допустить в кадре пары от теплой воды, а реакция Роуз должна была быть правдоподобна.

Построить "Титаник" вышел дешевле, чем снять фильм. Настоящий "Титаник" строили в 1910-1912 годах и стоил $7,5 млн. (в пересчете на цены 1997-го - около $150 млн).

Для съемок сцен в машинном отсеке набрали каскадеров ростом не выше 1,5 м. Так создали эффект большого помещения отсека.

Сцена, где Джек рисует обнаженную Роуз - является первой совместной сцены актеров. По словам режиссера, они успели порепетировать друг с другом, но на съемочной площадке до этого не работали вместе никогда. Поэтому неловкость и переживания героев, которую наблюдают зрители были настоящими.

Сам рисунок принадлежит Кэмерону. Эскиз с обнаженной героиней Кейт Уинслет ушел с молотка в 2011 году за $16 тыс.

В сети появилось фото со съемочной площадки фантастического фильма "Аватар-2".

Режиссер Джеймс Кэмерон разместил фотографию в Twitter.

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Дата
19
декабря

Кейт Уинслет отказалась сотрудничать с оскароносным режиссером

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